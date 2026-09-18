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Praxis-Workshop weiht Handwerker in die nachhaltige Wandgestaltung der Zukunft ein

Handwerkskammer Mannheim lädt am 2. Oktober gemeinsam mit natureplus e.V. zum kostenlosen Seminar nach Eberbach ein - Mit Lehmputz, Kalkfarben und Strukturtechniken neue Welten erkunden

(lifePR) (Mannheim, )
Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald veranstaltet am 2. Oktober 2026 in Kooperation mit dem Verein natureplus e.V. einen Praxisworkshop zum Thema „Nachhaltige Wandgestaltung – Putze, Farben und Oberflächen mit Zukunft“. Die kostenlose Veranstaltung richtet sich an Maler, Lackierer, Stuckateure und verwandte Gewerke und findet von 9:00 bis 13:30 Uhr in den Freiräumen Eberbach statt.

Ökologische Baustoffe in der Praxis erleben

Im Mittelpunkt des Workshops steht die praktische Anwendung ökologischer Materialien. An drei Praxisstationen arbeiten die Teilnehmenden selbst mit den Werkstoffen: Sie tragen Lehmputz auf, verarbeiten Kalk- und Lehmfarben und erproben Kreativtechniken mit Strukturputzen. Ergänzend vermitteln Fachleute kompaktes Wissen zu Materialeigenschaften, Raumklima, Umweltvorteilen und Wirtschaftlichkeit.

„Nachhaltiges Bauen ist längst kein Nischenthema mehr – es ist ein wachsender Markt, auf dem sich Handwerksbetriebe heute positionieren können“, sagt Thomas Vorst, Umwelt- und Technologieberater bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Wer ökologische Putze und Farben fachgerecht verarbeiten kann, erweitert sein Leistungsspektrum und bedient eine steigende Nachfrage.“

Normgerecht und wirtschaftlich

Der Workshop zeigt, dass sich ökologische Wandgestaltung und wirtschaftliches Arbeiten nicht ausschließen. Die vorgestellten Materialien lassen sich normgerecht einsetzen und bieten Betrieben die Möglichkeit, ihr Portfolio um gefragte, gesundheitlich unbedenkliche Baustoffe zu ergänzen. Der Fokus liegt dabei auf ehrlichen Einschätzungen und praxistauglichen Lösungen – nicht auf Produktwerbung.

„Es geht darum, Handwerkerinnen und Handwerkern einen realistischen Einblick zu geben: Was funktioniert auf der Baustelle, was rechnet sich, und wo liegen die Vorteile für die Raumnutzer?“, erläutert Thomas Vorst. „Deshalb ist der Workshop bewusst als Hands-on-Format konzipiert.“

Ökologische Putze und Farben gewinnen im Bausektor an Bedeutung. Lehmputze regulieren die Raumfeuchte, Kalkfarben wirken auf natürliche Weise schimmelhemmend, und beide Materialgruppen sind frei von synthetischen Lösemitteln. Für Handwerksbetriebe eröffnen sich damit zusätzliche Aufträge – insbesondere im Bereich der energetischen Sanierung und des gesundheitsbewussten Bauens.

Abschluss mit Zertifikat

Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei. Im Angebot enthalten sind Verpflegung sowie ein Teilnahmezertifikat, das für die Weiterbildungsdokumentation genutzt werden kann. Kooperationspartner natureplus e.V. ist ein international tätiger Verein, der sich für nachhaltige Baustoffe und gesundes Bauen einsetzt. Die Workshop-Reihe „Zukunft.Bau.Stoffe“ ist Teil des natureplus-Projekts BAUWERT_BW, das vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg gefördert wird. Die Anmeldung erfolgt online über die Webseite des natureplus e.V. unter www.natureplus.org/.... Bei Rückfragen steht Katharina Brenner von natureplus per E-Mail: brenner@natureplus.org oder telefonisch unter +49 171 6187848 zur Verfügung.

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