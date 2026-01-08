Kontakt
Platz für viele: Handwerk gibt auch Schwächeren eine Chance und Zukunftsperspektive

Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald würdigt die Ausbildungsleistung von Unternehmen in der Region – Erfolg beginnt im Betrieb

Welch großartige Leistungen im Handwerk entstehen, wird immer auch dann deutlich, wenn sich der Handwerksnachwuchs mit seiner Arbeit hervortut. Eine Plattform, um dies zu würdigen, ist Jahr für Jahr die Deutsche Meisterschaft im Handwerk (DMH). Den Raum, damit Azubis sich entfalten, geben ihre Ausbildungsbetriebe. So ehrte die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald neben den Kammersiegern der DHM bei einer Feststunde in Wiesloch auch Betriebe für ihren herausragenden Einsatz rund um den Nachwuchs im Handwerk.

Grundstein der Entwicklung
Die Deutsche Meisterschaft im Handwerk mache „fantastische Leistungen“ junger Menschen sichtbar und zeige gleichzeitig auch die Bedeutung der Ausbildungsleistung im Handwerk, sagte Kammerpräsident Klaus Hofmann bei der Veranstaltung. Den Betrieben gebühre daher ebenso Dank und Anerkennung für ihren Einsatz. Sie legen mit ihrer Unterstützung den Grundstein für die Entwicklung junger Menschen. So wurde die Feierstunde genutzt, um sieben Ausbildungsbetriebe für ihr besonderes Engagement auszuzeichnen.

Chancengeber für viele
„Gerade die Betriebe, die auch Schwächeren eine Chance geben oder Auszubildende mit schwierigen Voraussetzungen in ihren Reihen integrieren, ihnen Unterstützung und Hilfe anbieten, haben Anerkennung verdient“, sagte Claudia Orth, Leiterin des Geschäftsbereichs Berufsbildung bei der Handwerkskammer in Mannheim. „Sie zeigen, dass Handwerk für jeden einen Platz bietet, wenn man bereit ist, junge Menschen zu fördern, sie an die Hand zu nehmen und an ihren Talenten zu feilen“, pflichtete Präsident Klaus Hofmann bei und betonte seinen Stolz darüber, dass Handwerk eben auch für solche Leistungen stehe.

Ausgezeichnet wurden:
  • Tremmel GmbH & Co. KG, Mosbach (Zimmerer-Handwerk)
  • Joachim Mainka, Mannheim (Installateur- und Heizungsbauer-Handwerk)
  • Auto Heckel GmbH, Angelbachtal (Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk)
  • Elektro Wellhöfer GmbH, Mannheim (Elektroniker-Handwerk)            
  • Elektro Bordne GmbH, Edingen-Neckarhausen (Elektroniker-Handwerk)
  • Silke Leisinger, Plankstadt (Bäcker- und Konditor-Handwerk)
  • Diringer & Scheidel, Mannheim (Bau-Handwerk)
Unterstützung erhalten Ausbildungsbetriebe und solche, die es werden wollen, beim Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer in Mannheim. Kontakt: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de

