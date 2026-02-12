Neues Förderprogramm: Umweltfinanzierung unterstützt auch Investitionen im Handwerk
Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft bilden zwei Schwerpunkte – Handwerkskammer begleitet Betriebe mit Beratung zu verschiedenen Themen
„Ein effizienter Umgang mit Ressourcen und zirkuläres Wirtschaften können auch in Handwerksbetrieben entscheidende Faktoren für Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit sein“, sagt Thomas Vorst, Umweltberater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Unter Zuhilfenahme der zur Verfügung stehenden Förderprogramme lohne es sich für Unternehmen umso mehr, die Betriebsstandards modern auszurichten. Die neue Umweltfinanzierung fördere im Bereich Umweltschutz unter anderem Investitionen zur Verminderung und Vermeidung von Luftverschmutzung ebenso wie Investitionen in den technischen Klimaschutz oder in die technische Klimawandelanpassung.
Im zweiten Förderschwerpunkt, der Kreislaufwirtschaft, werden Investitionen in die Ressourceneffizienz, Materialeinsparung und kreislauforientierte Produktion unterstützt. Auch Investitionen zur Abfallvermeidung, -behandlung und -verwertung oder zur Abwasservermeidung, - wiederverwendung und zur Reduzierung des Wasserbedarfs fallen in diesen Förderbereich. So können über das neue Förderprogramm die Betriebsausstattung, fahrbare Arbeitsmaschinen, verschiedene Baukosten, aber auch Gutachterkosten, Baubegleitung und Kosten für die Erstellung eines Umwelt-Audits finanziert werden.
Unterstützung und Beratung in allen umweltrelevanten Themen, zur Kreislaufwirtschaft, Energie-Effizienz, Emissions- und Immissionsschutz und vielem mehr bietet bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald Thomas Vorst, Telefon 0621 18002-151, E-Mail: thomas.vorst@hwk-mannheim.de.