Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1051516

Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald B 1 1-2 68159 Mannheim, Deutschland http://www.hwk-mannheim.de
Ansprechpartner:in Herr Sebastian Haberling +49 621 18002171
Logo der Firma Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Mit Köpfchen und KI kommt die Mitarbeitergewinnung im Handwerk auf das nächste Level

(lifePR) (Mannheim, )
 

Online-Seminar am 12. März mit vielen Praxistipps für Personalchefs – Von ansprechenden Stellenanzeigen bis zur richtigen Bewerberansprache

„Mit Köpfchen und KI – Ihr Werkzeugkasten für moderne Mitarbeitergewinnung“ lautet ein Web-Seminar am Donnerstag, 12. März 2026, zu dem die baden-württembergischen Handwerkskammern einladen. Von 11 bis 12 Uhr haben Führungskräfte und Personalchefs aus dem Handwerk die Möglichkeit, neue Ideen kennenzulernen, um die Suche nach Mitarbeitenden effektiv und erfolgreich zu gestalten.

„Fachkräfte zu finden, ist heute eine der größten Herausforderungen im Handwerk“, sagt die Personalberaterin der Handwerkskammer in Mannheim, Katja Mayer. Alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um geeignete Personen zu erreichen und vom Betrieb zu überzeugen, sei wichtiger denn je. Im Web-Seminar erfahren Handwerkschefs, wie sie mit klaren Strategien, digitalen Werkzeugen und dem gezielten Einsatz von KI die Mitarbeitergewinnung auf das nächste Level heben. Die Teilnehmenden erhalten praxisnahe Tipps, mit denen sie sofort starten können – von der ansprechenden Stellenanzeige bis zur passenden Bewerberansprache.

Anmeldung zum Online-Seminar ist über den entsprechenden Termineintrag im Veranstaltungskalender auf der Website der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald auf www.hwk-mannheim.de möglich.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.