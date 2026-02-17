Mit Köpfchen und KI kommt die Mitarbeitergewinnung im Handwerk auf das nächste Level
Online-Seminar am 12. März mit vielen Praxistipps für Personalchefs – Von ansprechenden Stellenanzeigen bis zur richtigen Bewerberansprache
„Mit Köpfchen und KI – Ihr Werkzeugkasten für moderne Mitarbeitergewinnung“ lautet ein Web-Seminar am Donnerstag, 12. März 2026, zu dem die baden-württembergischen Handwerkskammern einladen. Von 11 bis 12 Uhr haben Führungskräfte und Personalchefs aus dem Handwerk die Möglichkeit, neue Ideen kennenzulernen, um die Suche nach Mitarbeitenden effektiv und erfolgreich zu gestalten.
„Fachkräfte zu finden, ist heute eine der größten Herausforderungen im Handwerk“, sagt die Personalberaterin der Handwerkskammer in Mannheim, Katja Mayer. Alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um geeignete Personen zu erreichen und vom Betrieb zu überzeugen, sei wichtiger denn je. Im Web-Seminar erfahren Handwerkschefs, wie sie mit klaren Strategien, digitalen Werkzeugen und dem gezielten Einsatz von KI die Mitarbeitergewinnung auf das nächste Level heben. Die Teilnehmenden erhalten praxisnahe Tipps, mit denen sie sofort starten können – von der ansprechenden Stellenanzeige bis zur passenden Bewerberansprache.
Anmeldung zum Online-Seminar ist über den entsprechenden Termineintrag im Veranstaltungskalender auf der Website der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald auf www.hwk-mannheim.de möglich.