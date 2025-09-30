Meistervorbereitung für Maler und Lackierer sorgt für eine umfassende Qualifizierung

Die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald startet im Januar 2026 eine neue Meistervorbereitung für das Maler- und Lackiererhandwerk, Fachrichtung Maler. Der Teilzeitkurs umfasst die Teile I und II der Meisterprüfung und richtet sich an Gesellinnen und Gesellen, die den nächsten Karriereschritt anstreben. Insgesamt sind 830 Unterrichtseinheiten vorgesehen, die in einem über ein Jahr laufenden Programm absolviert werden.



Parallel zum Job möglich



Der Kurs startet am 8. Januar 2026 mit Unterricht jeweils dienstags und donnerstags von 18 bis 21:15 Uhr, freitags von 14:30 bis 20:30 Uhr sowie samstags von 8 bis 16 Uhr. Als Teilzeitmodell bietet er den Teilnehmenden die Möglichkeit, die Weiterbildung neben der beruflichen Tätigkeit zu absolvieren. Darüber hinaus ist eine kontinuierliche Verbindung von neuem Wissen und täglicher Anwendung im Beruf bereichernd.



Umfassende Vorbereitung



Inhaltlich ist die Meistervorbereitung breit angelegt. Sie vermittelt im Bereich „Technik und Gestaltung“ praxisnahe Gestaltungstechniken, Kenntnisse in Farb- und Werkstoffkunde sowie Stilkunde, Form- und Schriftgestaltung. Ergänzt werden diese fachpraktischen Schwerpunkte durch Betriebsführung, Kalkulation, Marketing und Arbeitssicherheit. Darüber hinaus ist die „Auftragsabwicklung“ ein weiterer Schwerpunkt. Von der Leistungsermittlung und -beschreibung über Methoden und Verfahren der Arbeitsplanung bis hin zu rechtlichen Vorschriften, Normen und Regeln sowie Qualitätssicherung lernen die Teilnehmenden alle relevanten Punkte. Der Kurs verfolgt das Ziel, nicht nur technische Fertigkeiten zu vertiefen, sondern auch betriebswirtschaftliche Kompetenzen zu vermitteln. Auf diese Weise werden die Teilnehmenden auf die vielfältigen Anforderungen des Meisterberufs vorbereitet.



Öffnet weitere Türen



Die Teilnahme ist förderfähig. Interessierte können Unterstützung beantragen, um die Weiterbildung finanziell abzusichern. Neben der fachlichen Qualifikation eröffnet die Meisterprüfung den Zugang zu wesentlichen Rechten im Handwerk – darunter die Möglichkeit, einen eigenen Betrieb zu führen und Nachwuchs auszubilden.



Bis Dezember anmelden



Der Kurs endet im Februar 2027. Anmeldeschluss ist am 17. Dezember 2025. Die Weiterbildung findet in der Bildungsakademie der Handwerkskammer in der Gutenbergstraße in Mannheim statt.

