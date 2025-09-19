Kontakt
Meisterstück-Stiftung stärkt Handwerk – höhere Stipendien für Meister und Gesellen

Gemeinnützige Meisterstück-Stiftung fördert regionale Talente mit erhöhten Stipendien / Fördermöglichkeit nun auch für Handwerker auf Wanderschaft

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald weist auf erweiterte Fördermöglichkeiten für regionale Handwerkerinnen und Handwerker hin: Die Meisterstück-Stiftung zur Förderung traditioneller Handwerksberufe erhöht ihre Stipendien und unterstützt damit auch Talente aus dem Kammerbezirk. Ab sofort erhalten angehende Meister einmalig 4.000 Euro, Gesellen auf Wanderschaft 2.000 Euro. „Das kann auch für Förderberechtigte aus unserer Region ein großer Gewinn sein. Mit der Förderung werden Fachkräfte gestärkt, die in Zukunft wichtige Verantwortung im Handwerk übernehmen“, so ein Sprecher der Handwerkskammer in Mannheim.

Für Handwerk mit Tradition

Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 vergibt die als gemeinnützig anerkannte Stiftung Förderungen an Gesellen und Meisteranwärter in traditionellen Handwerksberufen. Ziel ist es, die Qualität und Zukunftsfähigkeit des Handwerks zu sichern, indem junge Fachkräfte bei ihrem nächsten beruflichen Schritt finanziell unterstützt werden. Förderfähig sind unter anderem die Finanzierung des Lebensunterhalts während der Meisterschule, die Anschaffung von Materialien für das Meisterstück oder die Kluft für die Wanderschaft. Auch herausragende Leistungen in Ausbildung oder Gesellenzeit können anerkannt werden.

Für alle zum Vorteil

Für die Handwerksbetriebe im Bezirk Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bedeute dies eine gezielte Investition in die Nachwuchssicherung. „Wenn junge Gesellinnen und Gesellen die Chance haben, den Meistertitel zu erwerben, profitieren nicht nur die einzelnen Karrieren, sondern das gesamte regionale Handwerk. Mit dem Wissen und Können dieser Fachkräfte sichern wir die Zukunftsfähigkeit unserer Betriebe“, heißt es aus der Kammer in Mannheim.

Bereits zwölf Stipendiaten

Seit Bestehen der Stiftung konnten bereits zwölf Gesellen erfolgreich auf ihrem Weg zum Meistertitel begleitet werden. Zu den geförderten Gewerken zählen unter anderem Buchbinder, Bootsbauer, Fleischer, Geigenbauer, Herrenmaßschneider, Konditor, Kunstgießer, Steinmetz, Tischler und Uhrenmacher. Erst 2024 erhielt zudem erstmals eine Gesellin im Holzblasinstrumentenbau ein Stipendium für ihre Wanderschaft. Die Vielfalt der geförderten Berufe verdeutlicht den umfassenden Ansatz der Stiftung.

Zum Erhalt der Kultur

Die Meisterstück-Stiftung betont, dass gut ausgebildete Meister und Gesellen die Grundlage für den Erhalt handwerklicher Kultur darstellen. Mit der Erhöhung der Stipendien reagiert sie auf die wachsenden Anforderungen in der beruflichen Weiterbildung und leistet damit auch für die Handwerksbetriebe im Kammerbezirk Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald einen nachhaltigen Beitrag.

Voraussetzung für Bewerbung

Bewerben können sich Gesellen mit sehr guten Noten in einem traditionellen Handwerksberuf, die den Meistertitel anstreben oder eine Wanderschaft planen. Neben schulischen und beruflichen Zeugnissen sind Auszeichnungen sowie Beurteilungen früherer Lehrkräfte erforderlich. Für die Wanderschaft sind zusätzlich Empfehlungsschreiben und eine Bestätigung durch einen erfahrenen Gesellen oder eine Gesellenvereinigung vorzulegen.

Detaillierte Informationen zu Förderrichtlinien, bisherigen Stipendiaten und Bewerbungsunterlagen sind unter www.stiftung-meisterstueck.de  nachzulesen. E-Mail-Kontakt für Interessenten am Meistertitel im Handwerk bei der Kammer in Mannheim: meisterpruefung@hwk-mannheim.de

