Meisterfeier: Jahrgangsbeste des Jahres 2023 ist die Konditormeisterin Annika Beutel

In allen vier Prüfungsteilen mit sehr gut bestanden – Seit vielen Jahren eine der besten Leistungen im Kammerbezirk

Es gibt Leistungen, die sind einfach herausragend. So gut, dass sie nicht nur eine besondere Erwähnung oder ein Lob, sondern auch einen Preis verdienen. Annika Beutel hat eine solche Leistung erbracht. Sie ist frisch gebackene Konditormeisterin und hat in der Summe der vier erforderlichen Prüfungsteile 382 von insgesamt 400 möglichen Punkten erreicht. „Das ist seit vielen Jahren eine der besten Leistungen im Kammerbezirk der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald“, unterstrich Gebietsdirektor Axel Bauer von der SIGNAL IDUNA Gruppe. Der Leiter der Gebietsdirektion Karlsruhe überreichte der Jahrgangsbesten aus dem Prüfungsjahrgang 2023 bei der Meisterfeier am Samstag im Rosengarten einen Scheck in Höhe von 1.500 Euro.



Annika Beutel kommt aus Lech in Österreich, hat ihre Prüfungen aber bei der Handwerkskammer in Mannheim abgelegt und schon ihre Ausbildung im Kammerbezirk genossen. Im Durchschnitt hat sie bei den vier Teilen der Meisterprüfung 95,45 Punkte erreicht. Das entspricht – umgerechnet in Schulnoten – der Note 1,3. „Besonders beeindruckend ist dabei, dass Annika Beutel alle vier Meisterprüfungsteile mit einem ‚sehr gut‘ bestehen konnte“, betonte Axel Bauer in seiner Laudatio und sprach der Meisterin dafür seinen größten Respekt aus.



Direkt nach der Mittleren Reife startete Annika Beutel ihre Ausbildung zur Konditorin bei einem altehrwürdigen Café in Heidelberg. Dann wollte sie erst einmal reisen – es zog sie in die Welt hinaus. „Dabei blieben Sie stets wissbegierig“, sagte Axel Bauer an die erfolgreiche Konditorin gewandt. Nach mehreren Zwischenstationen in der gehobenen Gastronomie und zahlreichen Weiterbildungsseminaren sei der Meisterabschluss geradezu die logische Konsequenz gewesen. „Annika Beutel konnte ihre Meiserprüfung mit geballtem Wissen aus der Praxis in Angriff nehmen und hat mit Bravour bestanden. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich die Erfahrung aus der Praxis auch bei den Prüfungsergebnissen wiederfindet“, so Axel Bauer.



Stellvertretend für die SIGNAL IDUNA Gruppe gratulierte er und überreichte den Scheck für den jahrgangsbesten Handwerksmeister 2023 in Höhe von 1.500,- Euro.