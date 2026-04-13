Macht Ausbilder fit für die Ausbildung: Lehrgang bereitet auf Theorie und Praxis vor





Kursangebot der Bildungsakademie der Handwerkskammer in Mannheim – Kompakter Unterricht in drei Blöcken zur Vorbereitung auf die AEVO-Prüfung



Die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet einen Vorbereitungskurs auf die Ausbildereignungsprüfung an. Der Lehrgang erstreckt sich über elf Tage, unterteilt in drei Blöcke, die jeweils von 9 bis 16 Uhr vom 1. bis 5. Juni 2026, vom 15. bis 19. Juni 2026 und vom 6. bis 7. Juli 2026 terminiert sind. Adressiert ist der Kur an angehende Ausbilderinnen und Ausbilder, die im Betrieb Verantwortung für Lehrlinge übernehmen möchten. Ziel ist es, die Teilnehmenden umfassend auf die AEVO-Prüfung vorzubereiten und sie fachlich wie pädagogisch zu qualifizieren.



Vermittelt werden berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse, die für eine erfolgreiche Ausbildung im Handwerk erforderlich sind. Grundlage ist die Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO). Behandelt werden unter anderem die Planung von Ausbildung, die Mitwirkung bei der Einstellung von Auszubildenden, die Durchführung der Ausbildung sowie der Abschluss der Ausbildung. Damit deckt der Lehrgang alle Handlungsfelder ab, die auch Gegenstand der Prüfung sind.



Im Fokus stehen sowohl theoretische Inhalte als auch praxisnahe Anwendungen. Die Teilnehmenden lernen, Ausbildungssituationen zu planen, Lernziele zu formulieren und Ausbildungseinheiten methodisch sinnvoll zu gestalten. Darüber hinaus werden sie gezielt auf den schriftlichen und praktischen Teil der Prüfung vorbereitet. Ein weiterer Bestandteil ist die Präsentation beziehungsweise praktische Durchführung einer Ausbildungssituation, wie sie in der Prüfung gefordert wird.



Das Angebot richtet sich insbesondere an Fachkräfte, die den Teil IV zur Meisterqualifikation absolvieren oder unabhängig davon die Ausbildereignung erwerben möchten. Mit dem erfolgreichen Abschluss ist die Voraussetzung gegeben, künftig selbst Nachwuchskräfte im Betrieb auszubilden und so zur Fachkräftesicherung beizutragen. Anmeldungen zum Kurs sind bis zum 18. Mai 2026 möglich.



Weitere Informationen und Anmeldung beim Bildungsservice der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, E-Mail: bildungsservice@hwk-mannheim.de.

(lifePR) (