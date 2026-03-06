Kontakt
Letzte Chance zur Anmeldung für die Meisterprüfung noch bis zum 15. März 2026 nutzen

Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald erinnert an Anmeldefrist für das kommende Prüfungsjahr – Weg zur beruflichen Weiterentwicklung

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald weist darauf hin, dass die Anmeldefrist für die Meisterprüfung im kommenden Prüfungsjahr am 15. März 2026 endet. Alle angehenden Handwerksmeisterinnen und -meister müssen ihre Anmeldung bis dahin eingereicht haben, um noch berücksichtigt werden zu können.

Meilenstein zum Aufstieg

Die Meisterprüfung ist ein zentraler Meilenstein auf dem Weg zum beruflichen Aufstieg im Handwerk. Sie bestätigt ein hohes Maß an Fachwissen und Qualifikation und eröffnet vielfältige Perspektiven: Von der Übernahme leitender Funktionen über die Ausbildung von Nachwuchskräften bis hin zur Gründung eigener Unternehmen. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald hat für insgesamt 14 Meisterberufe eigene Meisterprüfungsausschüsse eingerichtet.

Frühzeitig informieren

Mit dem erfolgreichen Abschluss stärken Absolventen nicht nur ihre persönliche Karriere, sondern tragen auch wesentlich zur Förder- und Entwicklungskultur im regionalen Handwerk bei. Interessierte am Meister sollten sich frühzeitig informieren und die erforderlichen Unterlagen vollständig bei der Kammer einreichen. Hilfreiche Details zu Terminen, Prüfungsmodalitäten und den 14 angebotenen Meisterberufen sind auf der Webseite der Handwerkskammer auf www.hwk-mannheim.de/... verfügbar.

Beratung bei der Kammer

Für individuelle Beratung und Unterstützung steht der Geschäftsbereich Meisterprüfung zur Verfügung. Kontakt per E-Mail: meisterpruefung@hwk-mannheim.de. Anmeldung zur Meisterprüfung auf www.hwk-mannheim.de/meisteranmeldung.

