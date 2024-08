Kostenfreie Info-Veranstaltung zum Thema Existenzgründung und Nachfolge im Handwerk

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet am Donnerstag, 22. August 2024, die nächste kostenlose Info-Veranstaltung zum Thema Existenzgründung im Handwerk an. Das Team der Wirtschaftsförderung der Handwerkskammer informiert dabei rund um die Existenzgründung und die Nachfolge im Handwerk. Unter anderem geht es um die Notwendigkeit, ein gutes Geschäftskonzepts zu erstellen. Es wird ein erster Einblick in die Thematik gegeben und über die Voraussetzungen einer Gründung, die Wahl der Rechtsform sowie Gründungsformalitäten informiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren außerdem wie ein Geschäftsplan erstellt wird und welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt. Darüber hinaus werden alle Beratungsleistungen der Handwerkskammer vorgestellt.Der Termin findet am 22. August 2024, von 16:00 bis 17:30 Uhr, in den Räumlichkeiten der Handwerkskammer in Mannheim, B1, 1-2, statt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 18002-158 oder E-Mail: beratung@hwk-mannheim.de . Beim Team der Wirtschaftsförderung der Handwerkskammer können unter diesem Kontakt jederzeit auch persönliche Beratungstermine vereinbart werden.