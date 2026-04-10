Konditoren lassen den Frühling zuckersüß und bezaubernd in der Backstube erwachen

Draußen verzaubert uns der Frühling seit dem offiziellen Beginn am 20. März mit Blütenerwachen und Sonnenschein. In die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zog er dieser Tage aber auch in die Backstube ein: mit zuckersüßen Frühlingsmotiven an anspruchsvollen Baumkuchen-Kreationen. Elf Konditoren-Lehrlinge im dritten Ausbildungsjahr zeigten anhand von aufwendig dekorierten Baumkuchen, wie kreativ und detailreich moderne Konditorkunst gestaltet wird.



Baumkuchen mit filigranen Blättern



Die hohen, turmartigen Baumkuchen zählen zur hohen Kunst des Konditorhandwerks. Außen umhüllt von einer dunklen Schokoschicht, wurden die Farbakzente des Frühlings von den Azubis besonders intensiv zur Geltung gebracht: zarte Blüten, filigrane Blätter, kleine Pilze und Fantasie-Türen erinnern an das Erwachen der Natur. Die Motive greifen das Thema „Kleines Frühlingserwachen“ auf und verbinden klassische Backtechnik mit aufwendiger Dekoration. Blüten, Ranken und Schrifttafeln aus Zucker, Marzipan und Schokolade lassen keinen Wunsch offen und spielen mit dem Zauber des Filigranen. Die Baumkuchen selbst werden Schicht für Schicht am offenen „Baumkuchen-Grill“ gebacken, anschließend glasiert und schließlich mit den dekorativen Elementen versehen. Obenauf thront ein spektakuläres Kunstwerk aus Schokolade, feinstes in echter Handarbeit erstellt.



Mit Geduld und Präzision



Die Baumkuchen dienen in der Bildungsakademie sowohl als praktische Übung als auch als Beispiel für anspruchsvolle Gestaltungsmöglichkeiten im Konditorhandwerk. Die Auszubildenden vertiefen während ihrer Lehrzeit die Arbeit mit unterschiedlichen Teigen, das exakte Temperieren von Schokolade und den sicheren Umgang mit Spritzbeutel und Formwerkzeugen. Präzision, Geduld und ein geschulter Blick für Proportionen sind für das Gelingen der Stücke erforderlich.



In drei Jahren zum Konditor



Mit der Aktion zum Frühlingsbeginn macht die Konditoren-Werkstatt sichtbar, welche handwerklichen Fähigkeiten im Rahmen der dreijährigen Ausbildung vermittelt werden. Gleichzeitig zeigt das Projekt, wie das traditionelle Produkt Baumkuchen mit zeitgemäßen, saisonalen Themen kombiniert werden kann.



Bei Fragen zur Ausbildung im Handwerk steht bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald das Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung zur Verfügung, E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de.

(lifePR) (