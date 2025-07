Kernbotschaft für Prüfer: Grundsatz der Gleichbehandlung gehört zum obersten Gebot

Rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten der Einladung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zum „Tag der Prüfer“ in der Bildungsakademie in der Gutenbergstraße. Die Veranstaltung gab ihnen einen wichtigen Einblick in die Arbeit von Prüfenden und rückte vor allem rechtliche Themen in den Mittelpunkt. Eingeladen waren alle Prüfenden aus dem Bezirk der Handwerkskammer sowie die prüfenden Innungen und Kreishandwerkerschaften.Referent Dr. Carl-Michael Vogt gab den Teilnehmenden einen umfassenden Einblick in das Thema Prüfungsrecht. Er betonte die Bedeutung einer transparenten und rechtssicheren Prüfungsdurchführung. Besonders wichtig sei auch der Grundsatz der Gleichbehandlung. Neben den Rechtsgrundlagen zur Prüfungsabnahme wurden auch der Einsatz von Prüferdelegationen sowie Unregelmäßigkeiten im Zulassungsverfahren und im Prüfungsablauf besprochen.Als Netzwerkveranstaltung bot der Tag der Prüfer den Anwesenden auch die Möglichkeit zum regen Austausch untereinander. So gab es am Ende die positive Rückmeldung an die Veranstalter, wie informativ und wertvoll das Event für die Arbeit der Prüfer und die Verantwortlichen im Prüfungswesen war. Es habe „wichtige Impulse für die tägliche Arbeit“ gegeben.Eine nächste Veranstaltung ist am 6. Oktober 2025 geplant, zu der erneut alle berufenen Prüferinnen und Prüfer im Kammerbezirk der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald eingeladen sind. Anmeldungen nimmt Laura Sauer entgegen, Telefon 0621 18002-197, E-Mail: laura.sauer@hwk-mannheim.de