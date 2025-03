Keine Zeit für Personalführung? – Online-Seminar gibt Impulse zum besseren Gelingen

Das Web-Seminar „Mitarbeiterführung im Handwerk“ verdeutlicht anhand von Beispielen und Handlungsimpulsen, wie Personalmanagement im Unternehmen gelingt und auf welche Stellschrauben es ankommt. Das Online-Angebot der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald findet am Dienstag, 8. April 2025, von 11 bis 12 Uhr statt und ist für die Betriebe kostenfrei.„In Beratungen hören wir sehr oft, dass Betriebsinhaber oder Leitungskräfte gar keine Zeit für Führung finden“, berichtet Katja Mayer, Personalberaterin bei der Handwerkskammer in Mannheim. Auch, dass keiner mitdenke, dass oft nicht gemacht werde, was gesagt werde, oder dass sich Führungskräfte um alles selbst kümmern müssten, werde häufig beklagt. „Viele Chefinnen und Chefs sind an ihrer Belastungsgrenze angekommen, weil sie neben der Personalführung noch viele andere Aufgaben haben“, so Katja Mayer. Mitarbeiterführung sei ein komplexes Thema und könne eine Herausforderung sein. Das Web-Seminar will diese Herausforderungen beleuchten und Impulse geben, wie Führung den Betriebsalltag positiv beeinflussen könne.Anmeldungen online auf www.hwk-mannheim.de unter der Rubrik „Betriebsführung“ / „Veranstaltungskalender“ im Termin „Mitarbeiterführung im Handwerk: Auf welche Stellschrauben kommt es an?“. Unterstützung bei allen Fragen rund um Personal und Führung auch in persönlichen Beratungsbesprächen bei der Handwerkskammer, Kontakt: Katja Mayer, Telefon 0621 18002-150, E-Mail: katja.mayer@hwk-mannheim.de.