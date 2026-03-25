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Hörakustiker-Handwerk darf sich freuen: Meisterwerk Gesundheit kommt nach Mannheim

Standortwechsel im dritten Quartal des Jahres vorgesehen – Handwerkskammer besuchte die Meistervorbereitungsstätte in Landau – Blick in die gemeinsame Zukunft

(lifePR) (Mannheim, )
Noch in diesem Jahr bekommt die Stadt Mannheim eine angesehene Meistervorbereitungsstätte für Hörakustiker. Wie die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald mitteilt, sieht die Meisterwerk Gesundheit GmbH im dritten Quartal des Jahres einen Umzug von Landau nach Mannheim vor. Damit kommt ein etablierter Anbieter von Weiterbildungskursen im Handwerk in die Quadratestadt und füllt die bislang bestehende Lücke im Bereich der Gesundheitshandwerke.

Bei einem Treffen in Landau fanden zwischen dem Geschäftsbereich Meisterprüfung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald und dem Kursanbieter Abstimmungsgespräche zum bevorstehenden Umzug und zur künftigen Zusammenarbeit statt. „Meisterwerk Gesundheit“, vormals BAK-Bildungszentren, ist seit 24 Jahren ein etablierter Dienstleister für die Hörakustik-Branche. 2001 von Annette Krohmer und Tanja Krauß gegründet, bot das Unternehmen die ersten Meister-Vorbereitungskurse für dieses Handwerk im Südwesten Deutschlands. Gemeinsam mit den Fachkollegen der Augenoptik sind es inzwischen mehr als 5.700 Meisterinnen und Meister, die durch die Vorbereitung in Kursen des Unternehmens erfolgreich den nächsten Karriereschritt gingen.

Großes Schulungsangebot

„Zentraler Punkt der Gespräche war der geplante Standortwechsel der Meisterwerk Gesundheit von Landau in unser Kammergebiet nach Mannheim im dritten Quartal des Jahres“, sagt Alexander Dirks, Leiter des Geschäftsbereichs Meisterprüfung der Handwerkskammer. Am neuen Standort sollen künftig umfangreiche Fort- und Weiterbildungsangebote im Bereich der Hörakustik sowie perspektivisch auch für Augenoptiker stattfinden. Eine in Mannheim bestens erreichbare Immobilie mit über 1.100 Quadratmeter Schulungsfläche sei bereits gefunden und werde aktuell für den Bezug vorbereitet.

Hörakustik starkes Gewerk

Welch große Rolle das Hörakustiker-Handwerk im Kammergebiet Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald spielt, zeigte sich erneut bei der Meisterfeier im November in der Quadratestadt. Einmal mehr stellte das Gesundheitshandwerk mit 134 erfolgreichen Meisterabsolventen die größte Gruppe unter den insgesamt 536 Meisterinnen und Meistern des Jahrgangs. Am Tag des Treffens zwischen den Vertretern der Handwerkskammer und der Vorbereitungsstätte in Landau fand übrigens Teil 1, also die praktische Fachprüfung, für die diesjährigen Meisteranwärter statt. Zu den Prüfungsbestandteilen zählten ein halbstündiges Beratungsgespräch, eine Anpassungstätigkeit, die Dokumentation und ein Fachgespräch.

Freude über Zusammenarbeit

„Wir schätzen die stets sehr angenehme Kommunikation sowie den konstruktiven und vertrauensvollen Austausch und stehen der Meisterwerk Gesundheit auch weiterhin gerne mit Rat und Tat zur Seite“, resümiert Alexander Dirks nach dem Besuch in Landau. Robert Leitl und Joachim Gast, die beiden Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter der Meisterwerk Gesundheit, ergänzen: „Wir haben selbst Jahrzehnte in den Gewerken Hörakustik und Augenoptik gearbeitet und kennen sowohl die Anforderungen der Betriebe als auch der Meisteranwärterinnen und Meisteranwärter aus eigener Erfahrung. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald mit den höchsten und modernsten Standards arbeitet und gleichzeitig im Sinne der Handwerksbetriebe und der Institution Handwerk agiert.“ Der gemeinsamen Zukunft am Standort Mannheim blicke man mit großer Freude entgegen.

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