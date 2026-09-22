Handwerkskammer sucht Dozenten: Praxis-Wissen in der Meistervorbereitung weitergeben

Die Energiewende verändert das Elektrohandwerk grundlegend. Photovoltaikanlagen, Wallboxen, Wärmepumpen und intelligente Gebäudesteuerungen gehören längst zum Alltag der Branche. Damit steigt auch der Bedarf an qualifizierten Elektrotechniker-Meistern, die diese Technik fachgerecht installieren und warten, Betriebe führen und die Qualität sichern. Die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald sucht deshalb Dozentinnen und Dozenten für verschiedene Gewerke. Besonders dringend ist der Bedarf in der Meistervorbereitung im Elektrotechniker-Handwerk, die derzeit komplett neu aufgebaut wird.



Wissen weitergeben



„Der Bedarf an gut ausgebildeten Meistern im Elektrohandwerk wächst stetig. Damit wir diesem Anspruch gerecht werden können, brauchen wir engagierte Fachleute, die bereit sind, ihr Wissen an die nächste Generation weiterzugeben", sagt Geschäftsführer Marcus Braunert, Leiter der Bildungsakademie. Qualifizierte Dozentinnen und Dozenten seien das Rückgrat einer erfolgreichen Meistervorbereitung in allen Gewerken.



Gesucht werden erfahrene Praktikerinnen und Praktiker, die ihr Fachwissen in die Meistervorbereitung einbringen möchten. Die Tätigkeit erfolgt freiberuflich auf Honorarbasis und lässt sich mit einer Vollzeitbeschäftigung vereinbaren. Unterrichtet wird abends, an Wochenenden oder in Blockveranstaltungen. Viele der bisherigen Dozenten sind selbst Meister oder Techniker, die tagsüber in ihren Betrieben arbeiten.



Fachkompetenz entscheidet



„Fachkompetenz ist das Entscheidende. Wer jahrelange Praxiserfahrung mitbringt und die geltenden Normen und Vorschriften kennt, hat die wichtigste Voraussetzung bereits erfüllt", betont Benedikt Sand, zuständig für den Bereich Fort- und Weiterbildung an der Bildungsakademie in Mannheim. Pädagogische Vorerfahrung sei keine Bedingung: „Wer nach den ersten Unterrichtseinheiten Routine gewinnt, merkt schnell, wie bereichernd die Tätigkeit ist."



Von Beginn an mitgestalten



Da der Meisterkurs für Elektrotechniker vollständig neu konzipiert wird, besteht für die künftigen Dozenten echte Gestaltungsfreiheit. Inhalte und Strukturen können aktiv mitentwickelt werden. Die Bildungsakademie stellt dafür ihre Infrastruktur bereit und ermöglicht den kollegialen Austausch unter Fachleuten. Die Vergütung erfolgt auf Honorarbasis.



Auch Betriebsinhaber profitieren, wenn ihre Mitarbeiter als Dozenten tätig werden. „Die angehenden Meister von heute sind die Fachkräfte von morgen. Betriebe, die sich in der Meistervorbereitung engagieren, investieren in den eigenen Nachwuchs und stärken zugleich das Ansehen ihres Unternehmens", so Marcus Braunert. Zufriedenere und loyalere Mitarbeiter seien ein weiterer positiver Effekt.



Interessierte können sich direkt an Benedikt Sand wenden, telefonisch unter 0621-18002-224 oder per E-Mail an benedikt.sand@hwk-mannheim.de.

(lifePR) (