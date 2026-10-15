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Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald B 1 1-2 68159 Mannheim, Deutschland http://www.hwk-mannheim.de
Ansprechpartner:in Herr Rolf Wagenblaß +49 621 18002106
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Handwerkskammer läutet die Weihnachtssaison mit Plätzchen-Backkurs für Kinder ein

Seite an Seite mit dem Bäckermeister: Vom Teig bis zur Deko alles selbstgemacht – Bei der Weihnachtsbäckerei am 12. und 13. November das Bäckerhandwerk erleben

(lifePR) (Mannheim, )
Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald startet die Plätzchensaison mit ihrer beliebten Weihnachtsbäckerei. Ein Workshop ist bereits ausgebucht. Freie Plätze gibt es noch im Kurs für die Altersgruppe von 13 bis 20 Jahren am Donnerstag, 12. November 2026, sowie im Workshop für die Altersgruppe von acht bis zwölf Jahren am Freitag, 13. November 2026, jeweils von 14 bis 17 Uhr in der Backstube der Bildungsakademie der Handwerkskammer, Gutenbergstraße 49 in Mannheim.

Fachkundig angeleitet

Die Weihnachtsbäckerei für Kinder und Jugendliche erfreut sich Jahr für Jahr großer Beliebtheit und verbindet die Freude am Backen mit Spaß und einem tollen Ergebnis zum Mitnehmen. Unter der fachkundigen Anleitung von Ausbildungsmeister Florian Greiner entstehen kleine Köstlichkeiten, die jeder selbst machen kann. Inspiration, Tipps und Tricks gibt es nebenbei dazu.

Auch Eltern willkommen

In diesem Jahr gestalten die Teilnehmenden ihr eigenes Weihnachtsgebäck vom Teig bis zur Dekoration. Dabei steht neben der vorweihnachtlichen Stimmung, die das Plätzchenbacken ganz von selbst mit sich bringt, das handwerkliche und gestalterische Arbeiten im Vordergrund. Darüber hinaus erhalten die Kinder und Jugendlichen spannende Einblicke in berufspraktische Tätigkeiten im Lebensmittelhandwerk. Eltern können auf Wunsch mitkommen und sich in der Kantine der Bildungsakademie bei Plätzchen und Kaffee entspannen, während der Nachwuchs die Backmütze aufsetzt.

Jetzt noch anmelden

Die Anmeldung ist online über den entsprechenden Termineintrag im Veranstaltungskalender auf www.hwk-mannheim.de/... möglich.Informationen bei Susanne Bäcker-Valerius, Telefon 0621 18002-161, E-Mail: berufsorientierung@hwk-mannheim.de.

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