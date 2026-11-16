532 neue Meisterinnen und Meister in 14 verschiedenen Handwerksberufen und rund 1.950 Gäste bei der feierlichen Erhebung in den Meisterstand – das ist die Bilanz in Zahlen der Meisterfeier der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald am vergangenen Samstag im Mannheimer Rosengarten. Abseits der Zahlen prägte den Abend vor allem eines: Anerkennung und Stolz angesichts der erbrachten Leistung.



Von Generation zu Generation



Es sei ein Meilenstein, den die Absolventen auf ihrem beruflichen Weg erreicht hätten, sagte Präsident Klaus Hofmann. Doch der Weg könne und dürfe noch weitergehen. „Wir sprechen in vielen Bereichen von Nachhaltigkeit“, so der Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Im Handwerk wird Nachhaltigkeit auch dadurch gelebt, dass wir unser Wissen von Generation zu Generation weitergeben.“ Gerade der Mix aus erfahrenen, älteren Handwerkern und der nachrückenden neuen Generation mit ihrem tiefen Verständnis für neue Technologien und neue Herangehensweisen mache das Handwerk stark. Die neuen Meisterinnen und Meister seien nun in der Position, Verantwortung zu übernehmen und als Führungskräfte im Handwerk, mit eigenen Gründungen und der Option, selbst auszubilden, eine entscheidende Rolle einzunehmen, so Klaus Hofmann.



Bedeutung in der Handwerkskultur



Hauptgeschäftsführer Jens Brandt erinnerte daran, welch bedeutsame Errungenschaft das Handwerk mit dem Meistertitel habe. „Der Zyklus, Meister bildet Geselle aus, Geselle wird Meister und bildet wieder Geselle aus, hat dazu geführt, dass das Handwerk aus sich heraus eigene Fachkräfte generiert“, so Jens Brandt. In anderen Ländern werde man um das duale beziehungsweise triale Ausbildungssystem beneidet, während im eigenen Land bisweilen Stimmen zu hören seien, die den Meisterabschluss kritisierten. Doch das sei nicht richtig. Es lohne sich vielmehr, Wert und Bedeutung des Meisters in der Handwerkskultur als entscheidenden Bestandteil eines gut funktionierenden Systems anzuerkennen. Die neuen Absolventen hätten sich ihren Brief mit großem Einsatz und Aufwand erarbeitet. „Jetzt dürfen auch Sie neue Fachkräfte ausbilden und die brauchen wir dringend in unserem Land“, so Jens Brandt.



Viel mehr als ein Stück Papier



Moderatorin Tina Babbel, die durch den Abend im festlichen Mozartsaal führte, erzählte vom Meisterbrief ihres Großvaters und dem Stolz, den sie selbst auf seine Leistung spüre. „Hinter jedem Meisterbrief verbirgt sich eine eigene Lebensgeschichte“, sagte sie. Auch bei der Meisterfeier zeigte sich dies nicht nur in der Vielfalt der Berufe, die das Handwerk hat, sondern auch in all den Menschen, die sich über den Erhalt des Briefes freuten. Die Jüngste, eine Konditormeisterin, war gerade einmal 18 Jahre alt. Der Älteste, ein Elektrotechnikermeister, war erstaunliche 57 Jahre alt. Eine Mischung aus „Neugierde“ und „Lust auf Veränderung“ habe ihn dazu bewogen, noch in diesem Alter Meisterschüler zu werden, erzählte Klaus Hülter auf der Bühne. Für ihn sei der Meisterbrief nicht nur ein Qualifikationsnachweis, sondern habe Begegnungen ermöglicht, Freundschaften begründet und Spuren hinterlassen. „Er ist viel, viel mehr als ein Stück Papier, er hat eine große Bedeutung“, so der älteste Jungmeister.



Dass es alles andere als selbstverständlich sei, das ehrgeizige Ziel zu erreichen, unterstrich auch Moderatorin Tina Babbel. Und so dürften alle 532 Meisterinnen und Meister des Jahrgangs 2026 besonders stolz auf sich und ihre Leistung sein. Dieser Stolz wurde in dem Moment greifbar, als Handwerkskammerpräsident Klaus Hofmann die erfolgreichen Absolventen bat, sich von ihren Plätzen zu erheben und sie kraft seines Amtes in den Meisterstand erhob. Minutenlanger Applaus folgte – und für alle Absolventen die Gewissheit, es wirklich geschafft zu haben.



Auszeichnungen



Auch in diesem Jahr wurden im Rahmen der Meisterfeier vier Auszeichnungen für herausragende Leistungen in vier verschiedenen Kategorien vergeben, jeweils dotiert mit einem Scheck über 1.500 Euro.



Preis der Jahrgangsbesten



Der Preis der Jahrgangsbesten, verliehen von der Signal Iduna, ging an Bäckermeisterin Eva Haase aus Wiesenbronn. Gebietsdirektor Timo Gindner hob bei der Preisübergabe die eindrucksvollen Prüfungsergebnisse der 25-Jährigen hervor. So erreichte Eva Haase im fachpraktischen Teil I 98 von 100 möglichen Punkten und damit die Note 1,1. In Teil II überzeugte die Bäckermeisterin mit 92 Punkten (Note 1,4), in Teil III erreichte sie 83 Punkte und in Teil IV 94 Punkte. Daraus ergibt sich ein Gesamtdurchschnitt von 92 Punkten und die Durchschnittsnote 1,5, was Eva Haase zur jahrgangsbesten Handwerksmeisterin 2026 macht. Der Gesamtdurchschnitt aller Meisterinnen und Meister des Jahrgangs 2026 ergibt übrigens die Gesamtnote 3,1 oder 70,29 Punkte.



Preis für die beste Meisterprüfung der technischen Handwerke



Die INTER Versicherungsgruppe verlieh den Preis für die beste Meisterprüfung der technischen Handwerke an Installateur- und Heizungsbauermeister Tarek Hambrecht aus Viernheim. Vertriebs- und Marketingvorstand Dr. Günther Blaich lobte die Verbindung aus technischem Können und Zielstrebigkeit mit Verantwortungsbewusstsein und großem Engagement, die Tarek Hambrecht auszeichne. Seinen Meisterabschluss im Installateur- und Heizungsbauerhandwerk erreichte er mit einer Durchschnittsnote von 1,9. Neben den guten Leistungen in den Teilen I, II und III sei besonders das Ergebnis im berufs- und arbeitspädagogischen Teil IV hervorzuheben, den Tarek Hambrecht mit 96 Punkten und der Note 1,2 abschloss.



Preis für die beste Meisterprüfung der Körper- und Gesundheitshandwerke



Mit dem Preis für die beste Meisterprüfung in einem Körper- und Gesundheitshandwerk zeichnete die IKK classic den Hörakustikermeister Tim Kowarsch aus Reichling aus. Samira Delgado Crapanzano, Regionaldirektorin für Karlsruhe und Mannheim, lobte die Leistung des Preisträgers als eindrucksvollen Beleg für Einsatz und Zielstrebigkeit. So habe Tim Kowarsch insbesondere in den Teilen III und IV der Meisterprüfung überzeugt, in denen er jeweils die Note 1,6 erreichte. Insgesamt kam er mit der Durchschnittsnote von 1,9 auf das beste Meisterprüfungsergebnis des Jahrgangs 2026 in einem Körper- und Gesundheitshandwerk.



Start-up-Preis 2026



Bäckermeister Matthias Reiner aus Neckarbischofsheim erhielt den Preis für das beste Start-up 2026 von der VR Bank Rhein-Neckar. Existenzgründungsberater Jonathan Jonas würdigte den jungen Unternehmer als einen Handwerksmeister, der seinen Weg mit klaren Vorstellungen gehe. Nur wenige Wochen, nachdem Matthias Reiner am 3. Februar 2026 seinen Meistertitel im Bäckerhandwerk erwarb, wagte er den Schritt in die Selbständigkeit und gründete am 17. März seinen eigenen Bäckereibetrieb in Hoffenheim. Heute verbindet Matthias Reiner die Produktion in seiner Backstube mit dem direkten Verkauf auf Wochenmärkten. Das Sortiment trägt mit einem Schwerpunkt auf Dinkelgebäck und Zutaten mit regionalem Bezug eine klare Handschrift. Auch ein weiterer Bäckermeister ist bei ihm bereits in Vollzeit eingestellt.

(lifePR) (