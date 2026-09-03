Handwerk zum Anfassen: Bildungsakademie in Mannheim lädt zum Tag des Handwerks ein

Am Samstag, 19. September, nutzt die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald den bundesweiten Tag des Handwerks, um die Türen ihrer Bildungsakademie in der Gutenbergstraße 49 in Mannheim zu öffnen. Von 10 bis 16 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, die Werkstätten zu erkunden, Handwerk praktisch auszuprobieren und sich über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Der Eintritt ist frei.



Breites Spektrum entdecken



Das markante rote Gebäude beherbergt insgesamt 40 Werkstätten und Lehrräume, in denen regulär Auszubildende aus dem gesamten Kammergebiet – den Stadtgebieten Mannheim und Heidelberg sowie den Landkreisen Rhein-Neckar und Neckar-Odenwald – ihre überbetriebliche Ausbildung absolvieren. Am Tag des Handwerks stehen diese Räumlichkeiten der Öffentlichkeit offen. In zwölf verschiedenen Gewerken können die Besucher selbst Hand anlegen: Vom Mauern mit Kelle und Wasserwaage über das Dekorieren von Macarons in der Konditor-Werkstatt bis hin zum virtuellen Schweißen mit der VR-Brille in der Metall-Werkstatt reicht das Spektrum.



„Es ist oftmals so, dass man erst beim Ausprobieren entdeckt, was man gut und gerne macht", sagt Claudia Orth, Leiterin des Geschäftsbereichs Berufsbildung der Handwerkskammer. Genau darauf setzt die Veranstaltung: Die Verbindung von Theorie und Praxis macht Handwerksberufe greifbar und direkt nachvollziehbar.



Bei Challenges gewinnen



Neben den praktischen Mitmach-Aktionen warten auch sechs Challenges auf die Besucher, bei denen kleine Preise winken. Ob Reifenwechsel auf Zeit in der Kfz-Werkstatt, Hefezopf flechten gegen den Bäckermeister oder eine Airbrush-Challenge – für Spannung ist gesorgt. Ein Highlight verspricht zudem die Vorführung „Viva el Gelato" in der Konditor-Werkstatt, bei der gezeigt wird, wie italienisches Eis hergestellt wird. Eine Verkostung ist selbstverständlich inbegriffen.



Welcome-Day für Azubis



Wer bereits einen Ausbildungsplatz im Handwerk hat und gerade ins erste Lehrjahr startet, kann den Tag als „Welcome-Day" nutzen. Geführte Rundgänge durch das Gebäude geben den neuen Auszubildenden die Gelegenheit, den Ort ihrer künftigen überbetrieblichen Ausbildung vorab kennenzulernen.



„Der Tag des Handwerks zeigt, wie vielfältig und zukunftsorientiert das Handwerk ist. Wir freuen uns, jungen Menschen und ihren Familien einen unmittelbaren Einblick in die Praxis zu ermöglichen", erklärt Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald.



Nachfragen und informieren



Darüber hinaus stehen Handwerks-Azubis sowie die Ausbildungsberater der Handwerkskammer für Gespräche bereit. Sie informieren über offene Lehrstellen, Karrierewege und Fort- sowie Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Gesellenprüfung. Die Veranstaltung richtet sich an Familien, junge Menschen in der Berufsorientierung und alle Handwerksinteressierten. Der Tag ist offen und zwanglos gestaltet, jeder kann sich frei bewegen und dort mitmachen, wo es interessiert. Für das leibliche Wohl sorgt ein cooler Foodtruck im Hof, ein Coffee-Bike wartet und DJ Febo sorgt für die Beats.

(lifePR) (