Handwerk rückt auf die Spitzenposition: Jetzt in Halle 1 auf dem Maimarkt zu finden

Über 40 Hallen gibt es auf dem Maimarkt in Mannheim – der größten regionalen Verbrauchermesse Deutschlands mit jährlich über 250.000 Besuchern und rund 1.000 Ausstellern. Seit vielen Jahren bespielt das Handwerk dort seine Themen in einem eigenen Zelt. Und diesmal geht es ganz nach vorne: Die Halle des Handwerks wird zur Halle Nr. 1 auf dem Mannheimer Maimarkt vom 25. April bis 5. Mai 2026. Neues Zelt, neue Highlights, neue Themen – ergänzend zu Altbewährtem und stets Gefragtem, wie dem Maimarktbecher, der auch diesmal im Handwerkerzelt zu erhalten ist.



Handwerksthemen in bester Lage



„Wir freuen uns, dass wir in Halle 1 in diesem Jahr direkt die ‚Spitzenposition‘ auf dem Maimarkt belegen dürfen“, sagt Marcus Braunert, Geschäftsführer der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Bereits im vergangenen Jahr haben wir mit einem neuen Hallenkonzept sehr positive Resonanz erreicht. Nun können wir mit bester Lage gleich am Eingang noch eine Schippe obendrauf legen.“ Die modernisierte Optik im Hallen-Inneren bleibt erhalten und wird mit den Erfahrungen aus dem Vorjahr weiter verfeinert. Viel Lob hat die Handwerkskammer für ihren neu gestylten Handwerkergarten erhalten, der am Kopf der Halle der Meetingpoint für die Vertreter aus dem Handwerk ist. Für Veranstaltungen wird die mobile Konstruktion geöffnet und bezieht das Handwerker-Forum mit ein, sodass selbst große Freisprechungsfeiern während des Maimarkts möglich sind.



Info-Vorträge für Besucher kostenlos



Das Forum selbst ist der Platz in der Halle des Handwerks, wo es täglich Infoveranstaltungen zu aktuellen Themen gibt. So bietet die Bäcker-Innung beispielsweise Brotseminare an, die Kfz-Innung berichtet darüber, wohin die Entwicklung bei der Mobilität geht, und die Innung für Sanitär, Heizung, Klima spricht unter anderem über aktuelle Fördervoraussetzungen und Fördermöglichkeiten für den Heizungstausch. Alle Beiträge im Forum sind kostenlos und können von Maimarktbesuchern ohne Anmeldung besucht werden. Auch im Zuge der Berufsorientierung finden im Forum, begleitend zu den täglichen Aktionen, Veranstaltungen statt.



Berufe ausprobieren und entdecken



Auch in diesem Jahr haben sich wieder zahlreiche Schulklassen angemeldet, um den Auftritt des Handwerks auf dem Maimarkt für die Berufsorientierung zu nutzen. Ausstellende Innungen, Betriebe und die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald haben Mitmach-Aktionen vorbereitet, um Berufe transparent und praxisnah erläutern zu können. „Der Maimarkt bietet durch die Vielzahl an Ausstellern und die kompakte Präsentation in einer Halle die perfekte Umgebung, um Schülerinnen und Schülern umfassend und zugleich ganz praktisch Handwerksberufe zeigen zu können“, sagt Hannah Reichenecker, Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberaterin der Handwerkskammer. An welchen Stand auch immer man in der Halle des Handwerks kommt – überall gibt es etwas zu entdecken und auszuprobieren. Die Handwerkskammer weist darauf hin, dass junge Menschen auch unabhängig der Schulklassen herzlich eingeladen sind, das Handwerk zu erkunden und sich über seine 130 Ausbildungsberufe zu informieren. Die Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Kammer ist mit einem eigenen Stand präsent, an dem Eltern und Jugendliche, Azubis und alle Interessenten Antworten auf ihre Fragen erhalten.



Bänke werden live befliest



Neben Kfz, SHK und Bäcker präsentieren sich auch Elektroniker, Dachdecker, Steinmetze und Steinbildhauer, Raumausstatter und Sattler, Schornsteinfeger, Fliesenleger und Stuckateure – vertreten durch die jeweiligen Innungen – in der Halle des Handwerks. Auch Bauhandwerke, beispielsweise Maler, sind vertreten. Einen großen Aktionsbereich wird es unter der Überschrift „Lebendige Werkstätten“ im zentralen Eingangsbereich der Handwerker-Halle geben. Dort wird auch in diesem Jahr wieder zu beobachten sein, wie Tag für Tag Bänke aus Fliesen entstehen. Sowohl die Stadt Mannheim als auch das Land werden wieder eine individuell für sie gestaltete Bank für öffentliche Zwecke erhalten.



Mitbauen am Monument der Zuversicht



Darüber hinaus gibt es auf der großen Action-Area Gaming-Stationen, wo die Offlinemap des Handwerk-Gamingprojekts „Monument der Zuversicht“ gespielt werden kann. Mittlerweile hat das Projekt bereits die zweite Staffel durchlaufen und war in der Minecraft-Welt auf große Beachtung gestoßen. In der Halle des Handwerks können es alle ausprobieren und sich Lust darauf holen, bei der dritten Staffel vielleicht live dabei zu sein.Mehr in Halle 1 auf dem Mannheimer Maimarkt vom 25. April bis 5. Mai 2026.

(lifePR) (