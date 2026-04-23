Halle des Handwerks: So lebendig war die lebendige Werkstatt beim Maimarkt noch nie
Handwerkskammer holt das Monument der Zuversicht auf die Fläche – Über Gaming-Stationen selbst die virtuelle Handwerker-Welt erkunden – Riesenerfolg in Minecraft
Selbst in neue Welten eintauchen
An den Gaming-Stationen kommt nämlich keiner vorbei. Direkt im Eingangsbereich der Halle 1 erhebt sich ein großer Kubus in die Höhe, auf dem sich ordentlich was tut. Videos, Clips und Gamingszenen flimmern über eine riesige LED-Wand an der Front, die im Hochkantformat wie ein überdimensioniertes Smartphone wirkt. An den Seiten sind zwei Gamingplätze eingerichtet, die dazu einladen, mit dem Controller selbst die Welt rund um das „Monument der Zuversicht“ zu erkunden. Was die Spieler unten an ihren kleinen Bildschirmen sehen, wird parallel dazu auch auf der Kubusfläche direkt über ihnen auf großen LED-Wänden übertragen, sodass weithin zu sehen sein wird, wie ein Spieler durch die virtuelle Handwerkslandschaft navigiert. Man kann also mit Fug und Recht behaupten: So lebendig wie in diesem Jahr waren die „lebendigen Werkstätten“ in der Halle des Handwerks wohl noch nie. Denn diesmal hämmert, klopft und werkelt es auf der Fläche nicht nur, es funkelt, blitzt und flimmert noch dazu.
Große Community in Minecraft
In Minecraft hat sich mit dem „Monument der Zuversicht“ eine eingeschworene Community entwickelt. In der zweiten Season, die mittlerweile beendet ist, hatten sich weitere Creators angeschlossen, um spannende Challenges und jede Menge Live-Aktionen zu absolvieren, was auf großes Interesse stieß. 16 Livestreams mit 387.426 Zuschauern auf Twitch, die das Geschehen durchschnittlich 4,2 Stunden beobachteten belegen dies. Bekannte Streamer und Größen in der Gaming-Welt wie Nils, Rehlein oder Kaaaay waren mit dabei.
Gamer-Perspektive einnehmen
In der Halle des Handwerks ist ab dem 25. April nun die Offline-Map des Monuments der Zuversicht zu sehen. Jeder, der Lust hat, darf an einer der beiden Gaming-Stationen den Controller in die Hand nehmen und selbst durch eine bunte, spannende, aus Pixeln gebaute Welt des Handwerks spazieren, zwischen einzigartigen Gebäuden flanieren, die die Berufe des Handwerks mit kreativem Blick in Szene setzen, und erkunden, was rund um das Monument der Zuversicht in zwei Seasons so alles entstanden ist. Also einfach die Gamer-Perspektive einnehmen und losmarschieren. Versprochen sei, dass sich eine bemerkenswerte, schier endlose Vielfalt auftut.
Damit möglichst viele Besucherinnen und Besucher auf dem Maimarkt in den Genuss kommen, hat jeder Spieler zehn Minuten Zeit für seine Reise durch das Handwerks-Pixel-Wunderland. Dann wird er automatisch zum Startpunkt zurückteleportiert und der nächste darf ran. Durch die Live-Übertragung auf den Screens wird es aber auch für alle, die warten, nie langweilig.
Monument der Zuversicht
Apropos „Monument der Zuversicht“ … Wer wissen will, was das eigentlich ist, hier die Auflösung: ein riesengroßer Daumen als Symbol des Handwerks, der sich Pixel für Pixel in Knallrot im Zentrum der Minecraft-Welt des Handwerks erhebt. Aber eigentlich ist jeder Pixel, der einen der 136 zu sehenden Handwerksberufe zum Leben erweckt, ein Monument der Zuversicht. In der virtuellen genauso wie in der realen Welt.
Infos: www.handwerk.de/...