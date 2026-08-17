Gute Leistung wird belohnt: Stipendium fördert begabte Azubis mit bis zu 9.135 Euro
Auch im Kammergebiet Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald können sich herausragende Nachwuchskräfte des Handwerks für ein Weiterbildungsstipendium des Bundes bewerben
Grundstein für weitere Laufbahn
Die Stipendiaten erhalten insgesamt 9.135 Euro über drei Jahre hinweg. Das Geld ist ausschließlich für anspruchsvolle Weiterbildungen vorgesehen. Es kann etwa für Fachkurse, Prüfungsvorbereitungen oder berufsbegleitende Qualifikationen eingesetzt werden. „Mit dem Weiterbildungsstipendium sollen gezielt diejenigen gefördert werden, die in ihrer Ausbildung schon unter Beweis gestellt haben, wozu sie fähig sind“, sagt Rosemarie Sauer vom Geschäftsbereich Berufsbildung der Handwerkskammer in Mannheim. „Es hilft unseren talentierten Handwerkerinnen und Handwerkern, sich nach der erfolgreichen Lehre gleich weiterzuentwickeln – und so den Grundstein für eine verantwortungsvolle Laufbahn im Fach zu legen.“
Information und Bewerbung
Interessierte können sich für die Aufnahme in das Förderprogramm bei der Handwerkskammer bewerben. Dazu ist eine Mail an Rosemarie Sauer unter Rosemarie.Sauer@hwk-mannheim.de zu richten. Die Handwerkskammer begleitet die Bewerbung und reicht sie an die zuständigen Stellen weiter.Bewerbungsschluss ist Ende November eines jeden Jahres. Weitere Informationen finden sich auch unter www.weiterbildungsstipendium.de.