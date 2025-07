Gründungs- und Nachfolgewerkstatt: Unterstützung auf dem Weg in die Selbständigkeit

Unter dem Titel „Gründungs- und Nachfolgewerkstatt“ bietet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald kostenlose Beratungen für Handwerkerinnen und Handwerker an, die sich auf den Weg in die Selbständigkeit begeben möchten. Ob Gründung eines neuen oder Übernahme eines bestehenden Handwerksbetriebs – die Experten der Kammer unterstützen als Erstinformation mit ihrem Wissen und vielen Tipps. So werden zum Beispiel die Voraussetzungen einer Firmengründung, die Wahl der Rechtsform, notwendige Versicherungen und Gründungsformalitäten thematisiert. Die Teilnehmenden erfahren außerdem, wie ein Geschäftsplan erstellt wird und welche Finanzierungsmöglichkeiten und Fördermittel es gibt. Ergänzend dazu stellt das Team der Wirtschaftsförderung der Handwerkskammer auch weitere Beratungs- und Serviceleistungen vor, mit denen die Handwerkskammer kostenfreie Unterstützung bietet.



Die Seminare finden zu regelmäßigen Terminen in den Räumlichkeiten der Handwerkskammer in B1, 1-2, in Mannheim statt, jeweils donnerstags von 16:00 bis 17:30 Uhr. Im dritten Quartal 2025 sind Termine am 10. Juli, am 21. August und 18. September vorgesehen.



Zur Teilnahme an den kostenlosen Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich per Telefon: 0621 18002-158 oder per E-Mail an: wirtschaftsfoerderung@hwk-mannheim.de.



Die Berater der Wirtschaftsförderung stehen ergänzend auch für individuelle Einzelgespräche zur Verfügung.

