Gibt Orientierung bei der Berufswahl: Praktika zum Reinschnuppern in die Arbeitswelt

Die nächsten Praktikumswochen in Baden-Württemberg stehen bevor: nämlich vom 13. bis 31. Oktober 2025. Damit man ganz in Ruhe schauen und planen kann, empfiehlt die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald Schülerinnen und Schülern, sich schon jetzt nach Plätzen umzuschauen und sich zu informieren. Auch für Handwerksbetriebe ist nun die richtige Zeit, ihre Plätze zu melden und Angebote zur Verfügung zu stellen.„Praktika gehören zu den effektivsten Möglichkeiten, jungen Menschen berufliche Orientierung zu bieten“, sagt Hannah Reichenecker, Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberaterin bei der Handwerkskammer in Mannheim. „Für Jugendliche sind sie eine wertvolle Chance, verschiedene Berufsfelder und Betriebe hautnah kennenzulernen, sich selbst auszuprobieren und erste Kontakte zur Arbeitswelt zu knüpfen.“ Gerade, wenn man sich unsicher sei, wo Talente und Interessen liegen und wie dies mit beruflichen Möglichkeiten vereinbar sei, können Praktika wertvolle Hilfestellungen geben. Sie ermöglichen ein hautnahes Erleben, erste Erfahrungen mit der Arbeitswelt und ein praktisches Ausprobieren, sodass Berufsorientierung nicht nur Theorie, sondern direkt nachvollziehbar sei.Auf der anderen Seite profitieren aber auch Betriebe, die Praktikumsplätze zur Verfügung stellen. „Nirgendwo sonst hat man einen so unmittelbaren und direkten Kontakt zum Nachwuchs“, so die Ausbildungsberaterin. Man könne sich kennenlernen und prüfen, ob man gut zueinanderpasse. Ohnehin helfen Praktika dabei, überhaupt potenzielle Nachwuchskräfte frühzeitig anzusprechen. „Handwerksbetriebe können dabei jungen Talenten ihre Berufsbilder, Unternehmensstrukturen sowie Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten vorstellen.“, sagt Hannah Reichenecker.Während der Praktikumswochen vom 13. bis 31. Oktober 2025 steht Schülerinnen und Schülern ein besonders niedrigschwelliges Angebot zur Verfügung. Sie wählen selbst die Tage und Berufsfelder aus, die sie interessieren, und können täglich einen neuen Beruf in einem anderen Unternehmen der Region kennenlernen. „Der Tageseinblick ist für die Talente besonders attraktiv, um einen ersten Eindruck zu erhalten“, so die Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberaterin. Auch für Unternehmen ist der Zeitaufwand planbar. Sie legen selbst fest, wann, wie viele und sogar welche Talente sie im Betrieb aufnehmen wollen. Auch bei der Gestaltung der Praktikumstage sind die Betriebe frei, um das Angebot ideal auf ihren Bereich und die Möglichkeiten vor Ort ausrichten zu können.Praktika anzubieten ist aber über die Praktikumswochen in Baden-Württemberg hinaus für das Handwerk eine interessante Taktik, um Interessierte anzusprechen. Nicht nur Schülerinnen und Schüler müssen hierbei im Fokus stehen: Auch freiwillige oder geförderte Praktika nach dem Schulabschluss, Einstiegsqualifizierungen, digitale Praktikumsformate oder Praxisphasen für Lehrkräfte gewinnen zunehmend an Bedeutung. Je nach Praktikumsarten gelten unterschiedliche Anforderungen und rechtliche Rahmenbedingungen, die berücksichtigt werden müssen. Einen guten Überblick über die verschiedenen Praktikumsarten und weiterführende Informationen zu jeder einzelnen Variante gibt die Website www.praktika-berufsorientierung.de Praktikumsplätze für die landesweiten Praktikumswochen vom 13. bis 31. Oktober 2025 eintragen oder aber buchen können sowohl Unternehmen als auch Interessierte auf der Website www.praktikumswoche.de . Ansprechpartner bei der Handwerkskammer ist das Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung, E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de