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Gesunde Führung im Handwerk stärken: Ein Web-Seminar der Handwerkskammer gibt Tipps

Online-Workshop mit Dr. Fabian Krapf und Experten der Handwerkskammer in Kooperation mit der IKK classic / Wie Führungskräfte ihre Mitarbeitenden im Alltag stärken können

(lifePR) (Mannheim, )
Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet am Mittwoch, 29. April 2026, von 11 bis 13 Uhr, gemeinsam mit Horizont Handwerk und in Kooperation mit der IKK classic ein kostenfreies Web-Seminar zur „Gesunden Führung“ im Handwerk an. Im Mittelpunkt stehen die Anforderungen an moderne Führung, der gesunde Umgang mit Belastungen und konkrete Ansätze, wie Führungskräfte ihre Mitarbeitenden im betrieblichen Alltag stärken können. Anmeldungen sind bis zum 24. April 2026 möglich.

Teamarbeit statt Anweisungen

Darauf, dass sich Führung im Handwerk stetig verändert, weist die Personalberaterin der Handwerkskammer, Katja Mayer, hin: Statt einseitiger Anweisungen rücken Teamarbeit, Eigenverantwortung und der sorgsame Umgang mit gesundheitlichen Ressourcen in den Vordergrund. Das Web-Seminar „Fü(h)r alle gesund – Gesunde Führung im Handumdrehen“ greift diese Entwicklung auf und richtet sich an Führungskräfte, Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Handwerk. Im Austausch mit dem Referenten Dr. Fabian Krapf, Sport- und Gesundheitswissenschaftler und promovierter Gesundheitspsychologe am Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG), werden zentrale Fragen moderner Führung behandelt.

Ansätze für praktische Umsetzung

„Gesunde Führung heißt heute, die unterschiedlichen Bedürfnisse im Team zu kennen und klare Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen gute Arbeit möglich ist“, sagt Personalberaterin Katja Mayer. Dazu gehörten sowohl fachliche Kompetenz als auch soziale Fähigkeiten: „Führungskräfte im Handwerk stehen täglich vor der Aufgabe, Aufträge zu sichern und gleichzeitig die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden im Blick zu behalten.“ Im Web-Seminar geht es unter anderem darum, welche Eigenschaften eine erfolgreiche Führungskraft im Handwerk auszeichnen, wie sich Wertschätzung und Klarheit im Führungsalltag zeigen und welche Rolle Teamgefühl und Kommunikation für die Gesundheit im Betrieb spielen. „Viele Führungskräfte fragen sich, wie sie unter Zeitdruck und Fachkräftemangel noch fürsorglich führen können“, so Katja Mayer. „Im Seminar werden praxisnahe Ansätze vorgestellt, die auch in kleinen Betrieben umsetzbar sind.“

Belastungen frühzeitig erkennen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie Führungskräfte Belastungen frühzeitig erkennen und ansprechen können. „Gesunde Führung ist keine Zusatzaufgabe, sondern Teil der täglichen Zusammenarbeit“, betont die Personalberaterin der Handwerkskammer in Mannheim. „Wer Strukturen schafft, in denen offen über Arbeitsbelastungen gesprochen werden kann, stärkt langfristig die Leistungsfähigkeit des gesamten Teams.“

Anmeldung zum kostenlosen Kurs

Das Web-Seminar findet am 29. April 2026 von 11 bis 13 Uhr online statt, die Teilnahme ist kostenfrei. Veranstalter ist Horizont Handwerk in Kooperation mit der ikk classic. Eine Anmeldung ist bis zum 24. April 2026 erforderlich und online unter dem entsprechenden Termineintrag im Veranstaltungskalender der Handwerkskammer Mannheim auf www.hwk-mannheim.de/... möglich.

Beratung zu allen Personalthemen im Handwerk bei Katja Mayer, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-150, E-Mail: katja.mayer@hwk-mannheim.de.

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