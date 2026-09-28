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Ansprechpartner:in Frau Marina Litterscheidt +49 621 18002104
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Generationen im Handwerk verbinden: Kostenloser Workshop in Mannheim am 5. Oktober

Handwerkskammer Mannheim, Horizont Handwerk und IKK classic laden Handwerksbetriebe der Region zum Präsenz-Workshop für generationsübergreifende Führung ein

(lifePR) (Mannheim, )
Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet am 5. Oktober 2026 einen kostenfreien Präsenz-Workshop zum Thema „Gemeinsam stark – Strategien für generationsübergreifende Führung" an. Die ganztägige Veranstaltung findet von 9:00 bis 16:00 Uhr in den Räumen der Handwerkskammer in der Mannheimer Innenstadt (B1, 1-2, 68159 Mannheim) statt. Organisiert wird der Workshop im Rahmen des Zukunftsprojekts Personaloffensive Horizont Handwerk in Kooperation mit der IKK classic. Das Angebot richtet sich an Inhaberinnen und Inhaber sowie Führungskräfte von Handwerksbetrieben aus der Region Rhein-Neckar-Odenwald.

Praxisnahe Strategien

Der demografische Wandel stellt das Handwerk vor wachsende Herausforderungen: Fachkräftemangel, ein steigendes Renteneintrittsalter, ältere Belegschaften und immer weniger junge Nachwuchskräfte erfordern neue Ansätze in der Personalführung. Gerade in den Betrieben der Region wird eine gut funktionierende generationsübergreifende Zusammenarbeit immer wichtiger. Der Workshop greift diese Entwicklung gezielt auf und vermittelt praxisnahe Strategien, wie Führungskräfte die unterschiedlichen Qualifikationen und Bedürfnisse der verschiedenen Generationen bestmöglich nutzen können, von den Babyboomern über die Generation Z bis hin zur Generation Alpha.

Im Mittelpunkt stehen dabei Fragen der generationsbezogenen Gesundheit, die besonderen Chancen und Herausforderungen der einzelnen Altersgruppen sowie konkrete Handlungsempfehlungen für den betrieblichen Alltag. Zentrale Themen sind Kommunikation, Wertschätzung, Diversität und das Teilen von Erfahrungen – denn ohne Zusammenhalt geht es nicht.

Konkrete Impulse für Führungskräfte

„Der Zusammenhalt zwischen den Generationen ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg von Handwerksbetrieben in unserer Region. Mit diesem Workshop bieten wir Führungskräften ganz konkrete Impulse, um die unterschiedlichen Stärken und Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden bestmöglich zu nutzen und eine wertschätzende Zusammenarbeit über alle Altersgruppen hinweg zu fördern", sagt Alina Ampferl, Beraterin für Personal- und Organisationsentwicklung bei der Handwerkskammer in Mannheim.

Geleitet wird der Workshop von Marie Hopf vom Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG). Die Psychologin mit dem Fachgebiet Gesundheitspsychologie führt die Teilnehmenden fundiert, verständlich und mit vielen Praxistipps und Beispielen durch das Programm. Hilfreiche Gruppenübungen und gemeinsamer Austausch sorgen dafür, dass das Gelernte nachhaltig gefestigt wird und direkt in den betrieblichen Alltag übertragen werden kann.

Kostenfrei teilnehmen

Die Teilnahme an dem Präsenz-Workshop ist kostenfrei. Für kleine Snacks während der Veranstaltung ist gesorgt. Da die Plätze begrenzt sind, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Interessierte können sich direkt bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald anmelden. Kontakt: Alina Ampferl, Telefon 0621 18002-150, alina.ampferl@hwk-mannheim.de.

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