Generationen im Handwerk im Blick: Seminar zeigt praxisnahe Strategien zur Führung
Tagesworkshop der Handwerkskammer am 5. Oktober in Mannheim beleuchtet die Chancen altersgemischter Teams – Psychologin nimmt Gesundheit in den Fokus
Miteinander trotz Unterschieden
Der Workshop richtet sich an Inhaberinnen und Inhaber, Führungskräfte sowie Verantwortliche für Personal und Ausbildung im Handwerk. Hintergrund ist der demografische Wandel, der die Betriebe vor spürbare Veränderungen stellt: Fachkräfte fehlen, Beschäftigte bleiben länger im Erwerbsleben, gleichzeitig rücken weniger Auszubildende nach. In vielen Unternehmen treffen daher unterschiedliche Altersgruppen mit verschiedenen Lebensentwürfen, Wertvorstellungen und Erwartungen an ihren Arbeitsplatz aufeinander.
„In Gesprächen mit Betrieben zeigt sich immer wieder, dass generationsübergreifende Teams als Chance gesehen werden, im Alltag aber viele Fragen offen sind“, sagt Katja Mayer, Personalberaterin der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Es geht unter anderem darum, wie erfahrene Fachkräfte ihr Wissen weitergeben können, ohne überfordert zu werden, und wie jüngere Beschäftigte mit ihren Ideen und digitalen Kompetenzen eingebunden werden. Führungskräfte benötigen dafür klare Orientierung.“
Ansätze moderner Führungsarbeit
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen konkrete Aspekte moderner Führungsarbeit in altersgemischten Belegschaften. Die Teilnehmenden befassen sich mit unterschiedlichen Kommunikationsstilen, Erwartungen an Feedback und Anerkennung, aber auch mit dem Thema Gesundheit in den verschiedenen Lebensphasen. Anhand typischer Situationen aus dem Betriebsalltag im Handwerk wird erarbeitet, welche Führungsinstrumente für welche Generation geeignet sind und wie Missverständnisse vermieden werden können.
Stärken sinnvoll einsetzen
Zugleich geht es um die Frage, wie Betriebe die Stärken der jeweiligen Generationen systematisch nutzen können. Dazu zählen etwa Fachwissen und Routine der älteren Beschäftigten ebenso wie die Lernbereitschaft, Flexibilität und Technikaffinität jüngerer Kolleginnen und Kollegen. Der Workshop zeigt auf, wie Wissen im Betrieb gesichert und weitergegeben werden kann und welche Rahmenbedingungen dazu beitragen, dass Beschäftigte bis zum Renteneintritt gesund bleiben.
Konkrete Konzepte für Führungskräfte
Durch den Tag führt die Psychologin Emma Erhard vom Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG), Fachgebiet Gesundheitspsychologie. Die Referentin arbeitet mit Impulsvorträgen, Gruppenübungen und Erfahrungsberichten der Teilnehmenden. Ziel ist es, die Inhalte unmittelbar auf die Realität in Handwerksbetrieben zu übertragen und konkrete Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.
„Führung in altersgemischten Teams bedeutet heute, sehr genau hinzuschauen, was die einzelnen Beschäftigten brauchen, um gut arbeiten zu können“, betont Katja Mayer. „Wer diese Unterschiede anerkennt und gezielt berücksichtigt, stärkt nicht nur die Zusammenarbeit im Alltag, sondern auch die Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Betrieb.“
Der Workshop „Gemeinsam stark – Strategien für generationsübergreifende Führung“ findet am Montag, 5. Oktober 2026, von 9 bis 16 Uhr in der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, B1, 1-2, 68159 Mannheim, statt. Der Anmeldeschluss ist der 30. September 2026, die Teilnahme ist kostenfrei, die Zahl der Plätze begrenzt. Anmeldung über den entsprechenden Termineintrag im Veranstaltungskalender der Handwerkskammer auf www.hwk-mannheim.de/veranstaltungskalender. Informationen auch bei Personalberaterin Alina Ampferl, Telefon 0621 18002-150, E-Mail: alina.ampferl@hwk-mannheim.de.