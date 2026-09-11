Gemeinsam stark: Wie viele Generationen in Handwerksbetrieben gut zusammenarbeiten
Tagesseminar der Handwerkskammer und Horizont Handwerk am 5. Oktober zeigt, wie Führungskräfte unterschiedliche Altersgruppen im Handwerk besser zusammenbringen
Viele Altersgruppen, viele Erwartungen
Ausgangspunkt des Workshops sind die spürbaren Folgen des demografischen Wandels in den Betrieben: Fachkräftemangel, ein höheres Renteneintrittsalter, alternde Belegschaften und weniger junge Nachwuchskräfte. Viele Handwerksunternehmen arbeiten bereits heute mit Teams, in denen drei oder mehr Generationen zusammenkommen – mit unterschiedlichen Erwartungen an Arbeitszeit, Kommunikation, Führung und Gesundheit.
„Führungskräfte erleben im Alltag, dass die gleichen Instrumente nicht bei allen gleichermaßen funktionieren“, sagt Katja Mayer, Personalberaterin der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen andere Fragen an Sinn, Feedback und Flexibilität, während ältere Beschäftigte ihre Erfahrung einbringen und zugleich gesund bis zum Renteneintritt arbeiten wollen. Dieser Workshop setzt genau dort an und gibt Orientierung.“
Unterschiedliche Bedürfnisse erkennen
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Fragen der generationsbezogenen Gesundheit, der Zusammenarbeit und der Kommunikation. Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick, welche Chancen und Herausforderungen sich in Betrieben mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Generation der Babyboomer, der Generation Z und der kommenden Generation Alpha ergeben. Dabei geht es sowohl um unterschiedliche Werte und Bedürfnisse als auch um konkrete Situationen aus dem Führungsalltag im Handwerk.
Der Workshop zeigt auf, wie sich Qualifikationen, Erfahrung und Lernbereitschaft der verschiedenen Altersgruppen gezielt verbinden lassen. Führungskräfte diskutieren, wie Wissen im Betrieb gesichert, weitergegeben und für alle nutzbar gemacht werden kann. Ergänzend werden Ansatzpunkte vorgestellt, wie Arbeitsorganisation und Gesundheitsangebote so gestaltet werden, dass sie unterschiedlichen Lebensphasen und Belastungen Rechnung tragen.
Psychologin vermittelt Inhalte
Geleitet wird der Workshop von der Psychologin Emma Erhard (IFBG) mit dem Fachgebiet Gesundheitspsychologie. Sie vermittelt die Inhalte verständlich und praxisorientiert und arbeitet mit Beispielen aus dem betrieblichen Alltag sowie mit Gruppenübungen. Der gemeinsame Austausch der Teilnehmenden ist fester Bestandteil des Seminarkonzepts und soll helfen, Lösungen auf die eigene betriebliche Situation zu übertragen.
„Generationenübergreifende Teams sind für viele Handwerksbetriebe längst Realität“, betont Katja Mayer. „Wer als Führungskraft weiß, was die jeweiligen Generationen brauchen, kann Konflikte frühzeitig vermeiden, Stärken besser nutzen und die Gesundheit aller Beschäftigten nachhaltiger sichern.“
Information und Anmeldung
Die Veranstaltung findet am Montag, 5. Oktober 2026, von 9 bis 16 Uhr in der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, B1, 1-2, 68159 Mannheim, statt. Anmeldeschluss ist der 30. September 2026. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Zahl der Plätze ist begrenzt. Anmeldung ist im entsprechenden Termineintrag mit dem Titel „Gemeinsam stark – Strategien für generationsübergreifende Führung“ auf der Website der Handwerkskammer unter www.hwk-mannheim.de/veranstaltungskalender möglich. Informationen und Kontakt auch über Personalberaterin Katja Mayer, Telefon 0621 18002-150 oder E-Mail: katja.mayer@hwk-mannheim.de.