Gemeinsam richtig stark: Wie Generationen im Handwerk erfolgreich zusammenarbeiten
Tagesseminar der Handwerkskammer in Mannheim stärkt Führungskompetenz im demografischen Wandel – Systematisch verschiedene Stärken fördern und profitieren
Auf gute Zusammenarbeit
Der demografische Wandel mit älter werdenden Belegschaften, einem steigenden Renteneintrittsalter und weniger Nachwuchskräften stellt auch Handwerksbetriebe vor neue Aufgaben in der Personalführung. Im Seminar wird beleuchtet, welche Erwartungen verschiedene Generationen an Führung stellen, wie Wertschätzung im Alltag sichtbar wird und wie Wissen zwischen älteren und jüngeren Beschäftigten systematisch weitergegeben werden kann. Zudem geht es um die Frage, wie gesundheitliche Aspekte in unterschiedlichen Lebensphasen berücksichtigt werden können, um Beschäftigungsfähigkeit langfristig zu sichern.
Beispiele aus dem Betriebsalltag
Referentin des Tagesseminars ist die Psychologin Emma Erhard vom Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG). Sie ist auf Gesundheitspsychologie spezialisiert und vermittelt die Inhalte praxisnah anhand von Beispielen aus dem Betriebsalltag. „In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Auszubildende, Gesellen und erfahrene Fachkräfte Seite an Seite. Das ist eine große Chance, erfordert aber eine Führung, die unterschiedliche Lebenslagen, Werte und Kommunikationsstile ernst nimmt“, sagt Katja Mayer, Personalberaterin der Handwerkskammer. „Das Seminar unterstützt Führungskräfte dabei, diese Vielfalt gezielt zu nutzen und Spannungen frühzeitig zu entschärfen.“
Verstehen, wie Mitarbeiter ticken
Im Mittelpunkt stehen Fragen, wie Führungskräfte die Stärken der Babyboomer, der Generation Z und der nachfolgenden Generationen erkennen und sinnvoll miteinander verbinden können. Anhand von Gruppenübungen und Austausch in der Teilnehmendenrunde werden Situationen aus dem Betriebsalltag aufgegriffen und bearbeitet. So sollen konkrete Ansätze für den Umgang mit unterschiedlichen Erwartungen an Arbeitszeiten, Feedbackkultur oder Verantwortungsübernahme entwickelt werden. „Führungskräfte sind heute moderierende Schnittstelle zwischen verschiedenen Generationen“, heißt es aus der Personalberatung. „Wer versteht, wie die Belegschaft tickt, kann Aufgaben besser verteilen, Missverständnisse reduzieren und dadurch auch die Bindung an den Betrieb stärken.“
Gesundheit in jedem Alter
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Gesundheit in verschiedenen Altersgruppen. Thematisiert wird unter anderem, wie körperliche Belastungen im Handwerk über die gesamte Erwerbsbiografie hinweg gestaltet werden können und welche Rolle Arbeitsorganisation, Kommunikation und Prävention für die Gesundheit der Beschäftigten spielen. Das Seminar ist eingebunden in die Informationsreihe zur Betriebsführung der Handwerkskammer und wird in Kooperation mit dem Zukunftsprojekt „Horizont Handwerk“ und der IKK classic durchgeführt. „Eine gute generationsübergreifende Zusammenarbeit ist auch eine Frage der nachhaltigen Betriebsführung“, betont Katja Mayer. „Wer heute in die Führungsfähigkeit investiert, sichert Fachwissen im Betrieb und macht den Handwerksstandort langfristig robust.“
Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber, Meisterinnen und Meister sowie leitende Mitarbeitende im Handwerk, die Führungsverantwortung tragen oder übernehmen sollen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich, da die Platzzahl begrenzt ist.
Anmeldung und weitere Informationen zum Seminar „Gemeinsam stark – Strategien für generationsübergreifende Führung“ bei Katja Mayer, Telefon 0621 18002-150, E-Mail: katja.mayer@hwk-mannheim.de.