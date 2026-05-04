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Gefährdung am Arbeitsplatz: Wenn psychische Erkrankungen zu vielen Ausfällen führen

Seminar erläutert, wie psychische Gefährdungsbeurteilungen in Handwerksbetrieben erstellt, durchgeführt und dokumentiert werden – Online-Termin am 28. Mai 2026

(lifePR) (Mannheim, )
Die Anzahl von Fehltagen bei Mitarbeitenden aufgrund psychischer Erkrankungen ist den Angaben von Krankenkassen zufolge in den vergangenen 15 Jahren um das Zehnfache gestiegen. Was Personalverantwortliche in Handwerksbetrieben tun können, um ihre Mitarbeitenden zu schützen und wie psychische Gefährdungsbeurteilungen aufgebaut sind, greift ein Webseminar von Horizont Handwerk auf, auf das die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ihre Mitgliedsbetriebe hinweist. Das einstündige Seminar am 28. Mai 2026 von 11 bis 12 Uhr ist kostenfrei und kann ganz einfach online am Computer oder vom mobilen Endgerät aus verfolgt werden.

Gesetzlich vorgeschrieben

Dass auch in Handwerksbetrieben durch psychische Erkrankungen hohe Ausfallzeiten entstehen können, weiß die Personalberaterin der Handwerkskammer in Mannheim, Katja Mayer. Bisweilen seien ungünstige Bedingungen am Arbeitsplatz ursächlich. „Das Arbeitsschutzgesetz schreibt zusätzlich zu den Beurteilungen der Gefährdung durch körperliche Belastungen seit 2013 auch die verpflichtende Beurteilung der psychischen Gefährdung am Arbeitsplatz vor“, informiert die Personalberaterin. Demzufolge müssen Betriebe analysieren, ob es Arbeitsbedingungen in den einzelnen Arbeitsbereichen gebe, die psychisch belasten und so eine Gesundheitsgefährdung für die Mitarbeitenden hervorrufen können.

Im Seminar erfahren die Teilnehmenden, wie psychische Gefährdungsbeurteilungen erstellt, durchgeführt und dokumentiert werden müssen und wer die Verantwortlichen in den Unternehmen dabei unterstützt.

Anmeldung ist über den entsprechenden Termineintrag auf der Website der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald auf www.hwk-mannheim.de/veranstaltungskalender möglich.

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