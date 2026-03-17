Für sichere Installation: Neuer Kurs zur Auffrischung für Elektrofachkräfte startet
Bildungsakademie der Handwerkskammer bietet eine praxisnahe Nachschulung für Elektrofachkräfte mit festgelegten Tätigkeiten an
Die Nachschulung zur Elektrofachkraft vermittelt kompakt an einem Tag sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten wertvolle Informationen zu neuen gesetzlichen Vorschriften und Sicherheitsstandards, die bei der Durchführung von elektrotechnischen Arbeiten zwingend beachtet werden müssen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Auffrischung von Grundkenntnissen und auf praktischen Fallbeispielen.
Ziel des Kurses ist es, die Teilnehmer zu befähigen, elektrische Installationen fachgerecht und sicher auszuführen. Die Teilnahme ist ideal für Handwerker, Techniker oder andere Fachkräfte, die in ihrem Berufsfeld mit Elektroarbeiten betraut sind und ihre Qualifikation durch eine anerkannte Nachschulung erweitern möchten. Nach erfolgreichem Kursabschluss erhalten die Teilnehmenden eine Bescheinigung, deren Gültigkeit für 2 Jahre ausgeschrieben ist.
Anmeldungen sind bis zum 12. April 2026 möglich beim Bildungsservice der Handwerkskammer, E-Mail: bildungsservice@hwk-mannheim.de. Informationen auch bei Sandra Taubert, Telefon 0621 18002-296, E-Mail: sandra.taubert@hwk-mannheim.de.