Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1054625

Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald B 1 1-2 68159 Mannheim, Deutschland http://www.hwk-mannheim.de
Ansprechpartner:in Herr Sebastian Haberling +49 621 18002171
Logo der Firma Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Für sichere Installation: Neuer Kurs zur Auffrischung für Elektrofachkräfte startet

Bildungsakademie der Handwerkskammer bietet eine praxisnahe Nachschulung für Elektrofachkräfte mit festgelegten Tätigkeiten an

(lifePR) (Mannheim, )
Die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald lädt Elektrofachkräfte mit festgelegten Tätigkeiten zur Nachschulung ein. Hierzu gibt es zwei Kursangebote: am 18. April 2026 oder am 25. April 2026, jeweils von 8 bis 14:30 Uhr, in den Räumen der Bildungsakademie in der Gutenbergstraße in Mannheim. Das Angebot richtet sich an Fachkräfte, die ihre Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik auffrischen und auf den neuesten Stand bringen möchten, um ihre Arbeiten rechtssicher und effizient auszuführen.

Die Nachschulung zur Elektrofachkraft vermittelt kompakt an einem Tag sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten wertvolle Informationen zu neuen gesetzlichen Vorschriften und Sicherheitsstandards, die bei der Durchführung von elektrotechnischen Arbeiten zwingend beachtet werden müssen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Auffrischung von Grundkenntnissen und auf praktischen Fallbeispielen.

Ziel des Kurses ist es, die Teilnehmer zu befähigen, elektrische Installationen fachgerecht und sicher auszuführen. Die Teilnahme ist ideal für Handwerker, Techniker oder andere Fachkräfte, die in ihrem Berufsfeld mit Elektroarbeiten betraut sind und ihre Qualifikation durch eine anerkannte Nachschulung erweitern möchten. Nach erfolgreichem Kursabschluss erhalten die Teilnehmenden eine Bescheinigung, deren Gültigkeit für 2 Jahre ausgeschrieben ist.

Anmeldungen sind bis zum 12. April 2026 möglich beim Bildungsservice der Handwerkskammer, E-Mail: bildungsservice@hwk-mannheim.de. Informationen auch bei Sandra Taubert, Telefon 0621 18002-296, E-Mail: sandra.taubert@hwk-mannheim.de.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.