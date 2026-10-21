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Fit für den Beruf: Handwerkskammer beim 4. Mannheimer Weiterbildungstag vertreten

Bildungsservice bietet Fort- und Weiterbildungsprogramm für Karrierewege im Handwerk – Messe am 12. November mit der Möglichkeit zu Kontakten und Beratung

(lifePR) (Mannheim, )
Am 12. November 2026 findet der 4. Mannheimer Weiterbildungstag „Fit für den Beruf" in der Abendakademie Mannheim (U 1, 16-19) statt. Von 10 bis 16 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher bei zahlreichen Ausstellern über Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Mannheim und der Region informieren. Veranstalter ist das Netzwerk Fortbildung Mannheim. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald beteiligt sich als Aussteller an der Messe und präsentiert ihr umfangreiches Bildungsangebot.

Zentrale Anlaufstelle

Die Messe „Fit für den Beruf" hat sich als zentrale Anlaufstelle für Weiterbildungsinteressierte in der Metropolregion Rhein-Neckar etabliert. Bereits zum vierten Mal bringt die Veranstaltung Bildungsanbieter, Beschäftigte, Berufseinsteiger und Fachkräfte an einem Ort zusammen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, sich in persönlichen Gesprächen über passende Qualifizierungsangebote zu informieren, individuelle Bildungswege zu erkunden und wertvolle Kontakte zu regionalen Bildungspartnern zu knüpfen.

Qualifizierung im Handwerk

Am Stand der Handwerkskammer berät das Team vom Bildungsservice zu dem breit gefächerten Kurs- und Seminarangebot. Das Programm reicht von Meistervorbereitungskursen über die Ausbildung der Ausbilder nach AEVO und betriebswirtschaftliche Fortbildungen wie den „Geprüften Betriebswirt nach der Handwerksordnung" bis hin zu technischen Fachlehrgängen – etwa zum Gebäudeenergieberater (HWK) oder zum Geprüften Berufsspezialisten für Kraftfahrzeug-Servicetechnik. Ergänzt wird das Portfolio durch spezialisierte Qualifikationen wie den „Geprüften Brot-Sommelier" oder den Verkaufsleiter im Lebensmittelhandwerk. Damit richtet sich die Bildungsakademie an Auszubildende, Fachkräfte, Führungskräfte und Unternehmer, die sich zukunftsorientiert weiterqualifizieren möchten.

„Der Weiterbildungstag ist eine hervorragende Gelegenheit, mit Fachkräften und Berufseinsteigern ins Gespräch zu kommen und ihnen die vielfältigen Karrierewege im Handwerk aufzuzeigen", sagt Benedikt Sand vom Bildungsservice der Handwerkskammer in Mannheim. „Ob Meisterprüfung, betriebswirtschaftliche Qualifikation oder technische Spezialisierung – wir beraten individuell und praxisnah. Unser Ziel ist es, jedem Interessierten den passenden nächsten Karriereschritt zu ermöglichen."

Mit Bildungsgarantie

Ein besonderes Angebot der Handwerkskammer ist die Bildungsgarantie: Wer eine Fortbildungsprüfung nicht besteht, kann den zugehörigen Vorbereitungskurs einmalig kostenfrei wiederholen – vorausgesetzt, der Kurs wurde zu mindestens 75 Prozent besucht und das Kursentgelt vollständig bezahlt. Die Wiederholung muss innerhalb von zwölf Monaten nach der nicht bestandenen Prüfung erfolgen. Die Bildungsgarantie gilt für alle Meister- und Fortbildungskurse, die mit einer Prüfung bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald abschließen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sind abrufbar unter www.fortbildung-ma.de/fit-fuer-den-beruf. Das vollständige Kurs- und Seminarangebot der Handwerkskammer findet sich unter www.hwk-mannheim.de/weiterbildung. Persönliche Beratung bietet der Bildungsservice der Handwerkskammer, Telefon 0621 18002-229, E-Mail: bildungsservice@hwk-mannheim.de.

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