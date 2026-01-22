Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048944

Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald B 1 1-2 68159 Mannheim, Deutschland http://www.hwk-mannheim.de
Ansprechpartner:in Herr Sebastian Haberling +49 621 18002171
Logo der Firma Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Einfacher finden: Plattform vermittelt Ausbildungsbetriebe und Lehrstellen-Suchende

Online-Lehrstellenbörse der Handwerkskammer kooperiert mit anderen Formaten – Reichweitenstarkes Angebot für Handwerksbetriebe – Freie Plätze jetzt melden

(lifePR) (Mannheim, )
Ausbildungsbetriebe in der Region haben die Möglichkeit, der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ihre freien Lehrstellen zu melden und damit kostenfrei mehr potenzielle Azubis zu erreichen. Mit dem Angebot unterstützt die Kammer junge Menschen bei der Berufsorientierung und erleichtert Betrieben das Besetzen von offenen Ausbildungsplätzen. Die Meldung ist kostenlos und führt zur Veröffentlichung auf drei reichweitenstarken Plattformen:
  • der Online-Lehrstellenbörse der Handwerkskammer
  • dem Portal der Agentur für Arbeit
  • der App Lehrstellenradar
Die gebündelte Darstellung erhöht die Sichtbarkeit bei Jugendlichen und verbessert die Chance, passende Bewerberinnen und Bewerber zu gewinnen. Freie Lehrstellen sollten möglichst zeitnah mitgeteilt werden, damit sie schnellstmöglich veröffentlicht werden können. Die Meldung ist ganz einfach online über die Website der Handwerkskammer selbst möglich: auf www.hwk-mannheim.de/lehrstellenboerse gehen und rechterhand unter „Für Betriebe“ auf „Stelle eintragen“ klicken. So gelangt man zum Online-Formular.

Hilfe und weiterer Kontakt zum Thema: Leonard Kopp, Telefon 0621 18002-136, E-Mail: leonard.kopp@hwk-mannheim.de.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.