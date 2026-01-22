Einfacher finden: Plattform vermittelt Ausbildungsbetriebe und Lehrstellen-Suchende

Ausbildungsbetriebe in der Region haben die Möglichkeit, der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ihre freien Lehrstellen zu melden und damit kostenfrei mehr potenzielle Azubis zu erreichen. Mit dem Angebot unterstützt die Kammer junge Menschen bei der Berufsorientierung und erleichtert Betrieben das Besetzen von offenen Ausbildungsplätzen. Die Meldung ist kostenlos und führt zur Veröffentlichung auf drei reichweitenstarken Plattformen:
der Online-Lehrstellenbörse der Handwerkskammer
dem Portal der Agentur für Arbeit
der App Lehrstellenradar
Die gebündelte Darstellung erhöht die Sichtbarkeit bei Jugendlichen und verbessert die Chance, passende Bewerberinnen und Bewerber zu gewinnen. Freie Lehrstellen sollten möglichst zeitnah mitgeteilt werden, damit sie schnellstmöglich veröffentlicht werden können. Die Meldung ist ganz einfach online über die Website der Handwerkskammer selbst möglich: auf www.hwk-mannheim.de/lehrstellenboerse gehen und rechterhand unter „Für Betriebe“ auf „Stelle eintragen“ klicken. So gelangt man zum Online-Formular.
Hilfe und weiterer Kontakt zum Thema: Leonard Kopp, Telefon 0621 18002-136, E-Mail: leonard.kopp@hwk-mannheim.de.
