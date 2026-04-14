Einfach mal die Perspektive wechseln: Wie sich Mitarbeiter besser motivieren lassen
Webseminar am 7. Mai verdeutlicht moderne Führung im Handwerk – Praxisnahe Impulse für mehr Erfolg im Betriebsalltag – Personalberatung der Handwerkskammer unterstützt
Die zentrale Frage, was „moderne Führung“ im Handwerk überhaupt bedeute, werde ausgiebig veranschaulicht und diskutiert. Es gehe darum, welche Werkzeuge helfen, um Teams zu stärken und die eigene Rolle weiterzuentwickeln, und wie man nachhaltige Motivation erreichen könne. Das Webseminar richtet sich sowohl an Menschen im Handwerk, die bereits seit Jahren Mitarbeiter-Verantwortung tragen, als auch an jene, die erste Führungserfahrungen sammeln. „Es bietet wertvolle Anregungen, um Führung zukunftsorientiert zu gestalten“, sagt Personalberaterin Katja Mayer. „Einfach mal den Perspektivwechsel wagen und miterleben, wie moderne Führung Handwerkerteams und den Betrieb voranbringen.“
Anmeldung zum Seminar ist über den Eintrag im Terminkalender der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald auf www.hwk-mannheim.de/... möglich. Weitere Informationen oder Beratungsanfragen bei Katja Mayer, Telefon 0621 18002-150 oder E-Mail: katja.mayer@hwk-mannheim.de.