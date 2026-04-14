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Einfach mal die Perspektive wechseln: Wie sich Mitarbeiter besser motivieren lassen

Webseminar am 7. Mai verdeutlicht moderne Führung im Handwerk – Praxisnahe Impulse für mehr Erfolg im Betriebsalltag – Personalberatung der Handwerkskammer unterstützt

(lifePR) (Mannheim, )
Manchmal hilft es, die Perspektive zu wechseln. Auf diesen Ansatz baut das Webseminar von Horizont Handwerk „Führung im Wandel – Impulse für moderne Mitarbeiterführung im Handwerk“, zu dem die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald am Donnerstag, 7. Mai 2026, von 11 bis 12 Uhr, einlädt. „Handwerk verändert sich nicht nur in der Entwicklung seiner Berufe, sondern auch mit den Menschen, die einen Handwerksberuf wählen“, sagt die Personalberaterin der Handwerkskammer in Mannheim, Katja Mayer. „Mitarbeitende wünschen sich heute mehr Mitsprache, Vertrauen und Sinn.“  So brauche es in einer Branche zwischen Tradition und Innovation eine neue Generation von Führungskräften, die Orientierung geben, Motivation fördern und zugleich andere Wege einschlagen. Das Web-Seminar „Führung im Wandel“ verdeutliche Inhalte einer modernen Mitarbeiterführung und bringt praxisnahe Impulse ein, die sich sofort umsetzen lassen. „Wir geben den Führungskräften konkrete Werkzeuge an die Hand, die sie direkt in den Betriebsalltag einbringen können“, so Katja Mayer.

Die zentrale Frage, was „moderne Führung“ im Handwerk überhaupt bedeute, werde ausgiebig veranschaulicht und diskutiert. Es gehe darum, welche Werkzeuge helfen, um Teams zu stärken und die eigene Rolle weiterzuentwickeln, und wie man nachhaltige Motivation erreichen könne. Das Webseminar richtet sich sowohl an Menschen im Handwerk, die bereits seit Jahren Mitarbeiter-Verantwortung tragen, als auch an jene, die erste Führungserfahrungen sammeln. „Es bietet wertvolle Anregungen, um Führung zukunftsorientiert zu gestalten“, sagt Personalberaterin Katja Mayer. „Einfach mal den Perspektivwechsel wagen und miterleben, wie moderne Führung Handwerkerteams und den Betrieb voranbringen.“

Anmeldung zum Seminar ist über den Eintrag im Terminkalender der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald auf www.hwk-mannheim.de/... möglich. Weitere Informationen oder Beratungsanfragen bei Katja Mayer, Telefon 0621 18002-150 oder E-Mail: katja.mayer@hwk-mannheim.de.

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