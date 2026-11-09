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Story Box-ID: 1078788

Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald B 1 1-2 68159 Mannheim, Deutschland http://www.hwk-mannheim.de
Ansprechpartner:in Frau Marina Litterscheidt +49 621 18002104
Logo der Firma Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Treuemedaillen für Handwerker

(lifePR) (Mannheim, )
In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt:

50 Jahre – große Ehrenurkunde
  • Arno Eppel, Autohaus Karl-Eugen Ringwald, Neckarzimmern
40 Jahre – Treue-Medaille in Gold
  • Klemens Käsmann, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
  • Bernd Naumann, Link Fahrzeugbau GmbH, Heidelberg
25 Jahre – Treue-Medaille in Silber
  • Volker Sonnenberg, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach       
  • Anna König, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau           
  • Michaela Frank, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau   
  • Tanja Schlär, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau         
  • Jutta Haas, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
15 Jahre – Treue-Medaille in Bronze
  • Dirk Söhner, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach     
  • Alexander Reinmuth, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
  • Alisa Kühn, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
  • Sabrina Dobetzki, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
  • Jacqueline Link, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau   
  • Simone Radauscher, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
  • Birgit Link, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
  • Petra Späth, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
  • Tanja Elezay, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
10 Jahre – Treue-Medaille in Bronze
  • Martin Engelhardt, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach        
  • Vitor Gashaj, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
  • Sinan Kryeziu, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
  • Tobias Thal, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
  • Daniel Schmidt, cotac europe GmbH, Mannheim        
  • Annette Hohm, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau    
  • Annette Kirchgeßener, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
  • Ines Keller, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
  • Martina Schneider, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
  • Heike Breunig, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
  • Kerstin Mühlig, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau

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Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.