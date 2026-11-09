Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

50 Jahre – große Ehrenurkunde
- Arno Eppel, Autohaus Karl-Eugen Ringwald, Neckarzimmern
- Klemens Käsmann, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
- Bernd Naumann, Link Fahrzeugbau GmbH, Heidelberg
- Volker Sonnenberg, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
- Anna König, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
- Michaela Frank, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
- Tanja Schlär, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
- Jutta Haas, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
- Dirk Söhner, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
- Alexander Reinmuth, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
- Alisa Kühn, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
- Sabrina Dobetzki, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
- Jacqueline Link, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
- Simone Radauscher, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
- Birgit Link, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
- Petra Späth, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
- Tanja Elezay, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
- Martin Engelhardt, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
- Vitor Gashaj, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
- Sinan Kryeziu, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
- Tobias Thal, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
- Daniel Schmidt, cotac europe GmbH, Mannheim
- Annette Hohm, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
- Annette Kirchgeßener, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
- Ines Keller, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
- Martina Schneider, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
- Heike Breunig, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau
- Kerstin Mühlig, Landbäckerei Peter Schlär, Mudau