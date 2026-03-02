Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Kontakt
In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt:

40 Jahre – Treue-Medaille in Gold
  • Wilfried Fertig, August Mackmull GmbH & Co. KG, Elztal
25 Jahre – Treue-Medaille in Silber
  • Abdullah Barlak, August Mackmull GmbH & Co. KG, Elztal
  • Cengiz Aksoy Josef Schnell GmbH Bauunternehmung, Ladenburg
  • Christina Knapp, August Mackmull GmbH & Co. KG, Elztal
  • Hans-Peter Kühnel, Wagner GmbH, Mannheim
  • Matthias Becky, Stefan Dinkel GmbH, Eschelbronn
  • Michael Herle, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim
  • Rudolf Mack, August Mackmull GmbH & Co. KG, Elztal
  • Udo Pöthe, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim
15 Jahre – Treue-Medaille in Bronze
  • Curt Lein, Josef Schnell GmbH Bauunternehmung, Ladenburg
  • Heike Herre, Josef Schnell GmbH Bauunternehmung, Ladenburg
  • Timo Vierling, Josef Schnell GmbH Bauunternehmung, Ladenburg
  • Waldemar Dirks, Josef Schnell GmbH Bauunternehmung, Ladenburg
10 Jahre – Treue-Medaille in Bronze
  • Abass Saidu Dumbuya, biipolar GmbH & Co. KG, Heidelberg
  • Ahmet Aksa, Walter Sailer Bauunternehmen AG, Sandhausen
  • Christoph Nofer, Walter Sailer Bauunternehmen AG, Sandhausen
  • Fabio Isabella, Walter Sailer Bauunternehmen AG, Sandhausen
  • Florian Wolf, Sanitär Kleissner GmbH, Mannheim
  • Henry Hees, Link Fahrzeugbau GmbH, Heidelberg
  • Michael Gillmann, Kleissner Service GmbH, Mannheim
  • Vasile Iliesiu, August Mackmull GmbH & Co. KG, Elztal
  • Waltraud Oeming, Walter Sailer Bauunternehmen AG, Sandhausen

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
