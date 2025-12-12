Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

40 Jahre – Treue-Medaille in Gold
- Andre Eicher, Autohaus Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Mosbach
- Oliver Gebauer, Ludwig Günther GmbH, Mannheim
- Torsten Kratzmüller, Autohaus Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Mosbach
- Harald Fink, Autohaus Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Mosbach
- Rainer Trunk, Autohaus Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Mosbach
- Benjamin Knoll, Autohaus Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Mosbach
- Dennis Eigner, Autohaus Heinrich Gramling GmbH & Co. KG, Mosbach
- Duygu Sölzü, Carsten Gilde, Mosbach