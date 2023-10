Direkte Hilfe: Bewerbungsmappe mitbringen und von den Kammer-Experten checken lassen

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ist am 18. und 19. Oktober 2023 bei den Heidelberger Ausbildungstagen im Dezernat 16, dem Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum in der Emil-Maier-Straße 16 in Heidelberg, vertreten und informiert über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten im Handwerk.Auftakt zur Messeveranstaltung bildet ein „Abend der Ausbildung“ am Mittwoch, 18. Oktober 2023, von 17:30 bis 21 Uhr, der sich speziell auch an Eltern richtet. „Wir wissen, dass Eltern bei der Berufsorientierung äußerst wichtig für ihre Kinder sind und ihr Rat zu beruflichen Fragestellungen wertgeschätzt wird“, sagt Hannah Reichenecker, Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberaterin bei der Handwerkskammer in Mannheim. „Der Abend bietet die Gelegenheit, sich über Ausbildungsmöglichkeiten und aktuelle berufliche Fragestellungen zu informieren.“ In persönlichen Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern von Betrieben und Institutionen können sich Eltern entweder alleine oder aber gemeinsam mit ihrem Kind über Berufe und Karrierewege austauschen.Während des Messetags am Donnerstag, 19. Oktober 2023, präsentieren sich von 8:00 bis 15:30 Uhr mehr als 50 Unternehmen auf den Heidelberger Ausbildungstagen. „Dabei können junge Leute die unterschiedlichsten Berufsbilder praxisnah erleben und selbst austesten“, so Hannah Reichenecker. Vielleicht lässt sich sogar ein Termin für eine Betriebsbesichtigung oder ein Vorstellungsgespräch für einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz vereinbaren. „In diesem Jahr geben die Heidelberger Unternehmen direkt am Stand ein Goldenes Ticket für besonders motivierte Schülerinnen und Schüler aus“, informiert die Expertin der Handwerkskammer. „Schneller und einfacher ist an ein Vorstellungsgespräch für ein Praktikum oder eine Ausbildung gar nicht zu kommen!“An beiden Veranstaltungstagen gibt es zudem ein „Bewerbungs-Café“. Wer seine vorbereiteten Bewerbungsunterlagen mitbringt, kann diese beim Bewerbungsmappen-Check von den Experten der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald prüfen lassen und erhält wertvolle Tipps zur Optimierung der Unterlagen. Außerdem besteht die Möglichkeit, im „Café Leitstelle“ ein professionelles und kostenloses Bewerbungsfoto anfertigen zu lassen.Weitere Informationen auf www.heidelberger-ausbildungstage.de . Ansprechpartner bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald sind in allen Fragen rund um die Ausbildung im Handwerk die Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberater, Telefon 0621 18002-0 oder E-Mails: hannah.reichenecker@hwk-mannheim.de leonard.kopp@hwk-mannheim.de oder oliver.hambel@hwk-mannheim.de . Wissenswertes zur Ausbildung im Handwerk für Schüler und Eltern auch auf www.handwerk-das-isses.de