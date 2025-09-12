Die Deutsche Meisterschaft im Handwerk sucht wieder nach den Besten unter den Besten
Auch Junggesellen aus dem Kammerbezirk Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald können bis auf Bundesebene durchstarten – Feststunde für regionale Sieger im November
Von der Region bis auf Bundesebene
Der Wettbewerb beginnt auf Kammerebene und führt über die Landesentscheide bis zum Bundesfinale. Teilnehmende aus der Region, die sich als Kammersieger qualifizieren, werden im November 2025 im Rahmen einer Feierstunde in Wiesloch ausgezeichnet. Die Handwerkskammer Mannheim unterstützt die regionalen Teilnehmenden organisatorisch. Für Erste Landessieger gibt es zudem 250 Euro und Erste Bundessieger 500 Euro Preisgeld durch die Kammer. Die Meisterschaft unterstreicht die Bedeutung hochwertiger Ausbildung im regionalen Handwerk und ist ein Gradmesser für Ausbildungsqualität im Kammerbezirk.