Die Deutsche Meisterschaft im Handwerk sucht wieder nach den Besten unter den Besten

Auch Junggesellen aus dem Kammerbezirk Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald können bis auf Bundesebene durchstarten – Feststunde für regionale Sieger im November

Im Bezirk der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald laufen die Vorbereitungen für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im Handwerk (DMH). Eingeladen werden Junggesellinnen und -gesellen, die ihre Prüfung im Winter 2024/2025 oder Sommer 2025 mit der Note „gut“ oder besser abgeschlossen und das 28. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Von der Region bis auf Bundesebene

Der Wettbewerb beginnt auf Kammerebene und führt über die Landesentscheide bis zum Bundesfinale. Teilnehmende aus der Region, die sich als Kammersieger qualifizieren, werden im November 2025 im Rahmen einer Feierstunde in Wiesloch ausgezeichnet. Die Handwerkskammer Mannheim unterstützt die regionalen Teilnehmenden organisatorisch. Für Erste Landessieger gibt es zudem 250 Euro und Erste Bundessieger 500 Euro Preisgeld durch die Kammer. Die Meisterschaft unterstreicht die Bedeutung hochwertiger Ausbildung im regionalen Handwerk und ist ein Gradmesser für Ausbildungsqualität im Kammerbezirk.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
