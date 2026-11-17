Acht junge Gesellinnen und Gesellen aus dem Bezirk der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald haben bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk (German Craft Skills) 2026 den Landessieg errungen. Am Samstag wurden sie gemeinsam mit insgesamt 90 Landessiegerinnen und Landessiegern aus ganz Baden-Württemberg im Weißen Saal des Neuen Schlosses in Stuttgart feierlich ausgezeichnet. Der traditionsreiche Berufswettbewerb, der unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht, feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen.



Die Besten der Region



Die ersten Landessieger aus dem Kammerbezirk Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald sind:



Silvan Riffel (Bäcker) aus Mannheim



Amos König (Brauer und Mälzer) aus Eppelheim



Etienne Nießen (Fliesen-, Platten- und Mosaikleger) aus Elztal



Lena Scheidel (Konditorin) aus Sinsheim



Selina Mohr (Malerin und Lackiererin) aus Heidelberg



Martin Haarer (Parkettleger) aus Magstadt



Lara Stern (Vergolderin) aus Mannheim



Marie Isabell Albrecht (Zahntechnikerin) aus Viernheim



Sie alle überzeugten mit fachlicher Exzellenz und setzten sich gegen die besten Nachwuchskräfte des Landes durch.



Hohes Niveau der Ausbildung



„Acht Landessiege sind ein herausragendes Ergebnis für unseren Kammerbezirk und zeigen, welch hohes Niveau die handwerkliche Ausbildung in unserer Region hat", sagt Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Diese jungen Talente haben mit Engagement, Präzision und Können beeindruckt. Sie sind Vorbilder für alle, die eine Karriere im Handwerk anstreben, und machen deutlich, dass eine berufliche Ausbildung hervorragende Zukunftsperspektiven eröffnet."



Leonard Kopp, Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberater der Handwerkskammer, ergänzt: „Hinter jedem Landessieg steckt großer persönlicher Einsatz. Die Breite der vertretenen Gewerke – vom Bäckerhandwerk über das Malerhandwerk bis zur Zahntechnik – unterstreicht zudem die Vielfalt und Attraktivität einer Laufbahn im Handwerk."



Neben den acht Landessiegern errangen weitere Nachwuchskräfte aus dem Kammerbezirk zweite und dritte Plätze im Landeswettbewerb. Insgesamt wurden in Baden-Württemberg in diesem Jahr 217 Platzierungen in zahlreichen Handwerksberufen vergeben. Die Deutsche Meisterschaft im Handwerk wird seit 1951 unter der Federführung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) ausgetragen und findet auf Kammer-, Landes- und Bundesebene statt. Die Landesfeier wird von den acht Handwerkskammern im Land gemeinsam veranstaltet. Für die Landessiegerinnen und Landessieger geht der Wettbewerb auf Bundesebene weiter, wo sie sich mit den besten Nachwuchskräften aus den anderen Bundesländern messen können. Am 5. Dezember werden die Besten der Besten, also die Bundessieger, in Berlin ausgezeichnet.



Die Namen aller Erst- bis Dritt-Platzierten aus dem Kammergebiet Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bei der DMH auf Landesebene im angehängten Dokument.

(lifePR) (