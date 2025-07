Der Handwerkswettbewerb MACH WAS!: Im Team mit Kreativität Schulgebäude verschönern

Für Schülerinnen und Schüler im Rhein-Neckar-Odenwald Gebiet heißt es bald wieder „Mach was!“. Beim Handwerkswettbewerb, den die Adolf Würth GmbH & Co. unter der Schirmherrschaft der Aktion Modernes Handwerk e.V. zum 7. Mal auslobt, sind junge Menschen in Gemeinschaft mit Handwerksbetrieben der Region aufgerufen, eigene Projekte umzusetzen. Daraus ergibt sich eine großartige Chance, das eigene Schulgebäude zu verschönern: Die Schüler können zum Beispiel ihr Klassenzimmer kreativ umgestalten oder renovieren. Der Wettbewerb bietet den Jugendlichen die Gelegenheit, schon in der Schule in Kontakt mit dem Handwerk kommen und dieses durch praktische Projektarbeit greifbar zu machen. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald möchte die Teamarbeit unter den Jugendlichen fördern und die jungen Menschen auf die Chance aufmerksam machen, ihr handwerkliches Talent zu entdecken.Voraussetzung für die Teilnahme sind eine Projektgruppe einer allgemeinbildenden Schule der Klassenstufen 7 bis 10, die aus mindestens 5 und maximal 30 Schülerinnen und Schülern besteht, eine passende Projektidee und mindestens einen passenden Handwerksbetrieb für die Umsetzung. Das Projekt soll von November bis April realisierbar sein. 200 dieser Projektideen fördert die Adolf Würth GmbH & Co. KG mit jeweils 1.000 Euro und stellt zusätzlich eine Werkzeug-Grundausstattung, Arbeitskleidung und Schutzausrüstung zur Verfügung. Die Würth-Gruppe entwickelt und vertreibt weltweit und marktführend Montage- und Befestigungsmaterial.Anfang Dezember startet die Umsetzungsphase der Projekte, wobei im April vorerst die besten 50 Projekte durch ein Online-Voting ausgewählt werden. Eine Fachjury ermittelt im weiteren Verlauf die drei Gewinnerteams. Die Adolf Würth GmbH & Co vergibt bei der Preisverleihung Ende Juni neben Sachpreisen und dem Würth Open Air noch zwei Sonderpreise: Die Firma zeichnet ein Schulteam für besondere Leistungen in einer variablen Kategorie im Bereich Innovation, Nachhaltigkeit oder Social Media-Engagement aus und händigt zusätzlich den Carmen Würth Preis für Förderschulen aus. Fünf Gewinnerteams dürfen sich außerdem während der Preisverleihung auf ein aufregendes Wochenende in der Firmenzentrale von Würth freuen, das Transfer, Übernachtung, DJ und Catering beinhaltet.Der Bewerbungszeitraum beläuft sich bis zum 15. Oktober 2025. Unter https://handwerkswettbewerb.de/... kann die Bewerbung eingereicht sowie weitere Infos zum Wettbewerb eingeholt werden.Bei allen Fragen rund um die Ausbildung im Handwerk hilft bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald das Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung, E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de