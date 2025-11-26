Das Sanitätshaus Fuchs+Möller GmbH wird in der Kategorie des Innovators ausgezeichnet
Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald macht auf Sieger aus Kammerbezirk bei der „Persönlichkeit im Handwerk“ aufmerksam
Der Wettbewerb der Initiative „Selbstständig im Handwerk“ würdigt monatlich herausragende Leistungen des baden-württembergischen Handwerks. Ausgezeichnet werden jeweils Handwerkerinnen und Handwerker in den Kategorien Frauenpersönlichkeit, Innovator/ Innovatorin oder Nachwuchskraft. Die drei Kategorien wechseln sich dabei im monatlichen Turnus ab. Aaron Maier, technischer Berater der Handwerkskammer Mannheim, freut sich besonders über den Erfolg in der Kategorie „Innovator“. Das Sanitätshaus Fuchs+Möller überzeuge durch seine innovativen Arbeitsansätze und habe in der Vergangenheit bereits erfolgreich mit der Hochschule Mannheim kooperiert, um eine optimale Versorgung der Patientinnen und Patienten sicherzustellen, sagt er.
Der 1933 gegründete Handwerksbetrieb ist auf individuelle Orthopädietechnik und Rehatechnik spezialisiert. Mit der KI-basierten, markerlosen Bewegungsanalyse, die Fuchs+Möller einsetzt, können Fehlstellungen und Überbelastungen präzise erkannt und daraus wichtige Parameter für die orthopädietechnisch-handwerkliche Versorgung abgeleitet werden.
Auf der Website www.selbstaendig-im-handwerk.de/Aktuelles/PersoenlichkeitimHandwerk/bewerbung.php können sich interessierte Handwerksbetriebe für eine mögliche Auszeichnung als „Persönlichkeit im Handwerk“ bewerben.
Ansprechpartner bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zu allen betriebswirtschaftlichen Fragen ist das Team der Wirtschaftsförderung, E-Mail: Wirtschaftsfoerderung@hwk-mannheim.de