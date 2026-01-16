Kontakt
Bevor die Emotionen überborden: Mit Wissensvorsprung die Reibungen im Team auflösen

Online-Seminar stärkt die Konfliktkompetenz von Führungskräften im Handwerk / Praxistipps für den souveränen Umgang mit Konflikten im Betriebsalltag

Wie sich Konflikte erkennen, verstehen und lösen lassen, erläutert Führungskräften im Handwerk ein Web-Seminar von Horizont Handwerk. Der Onlinekurs am Freitag, 27. Februar 2026, findet von 11 bis 12 Uhr statt und ist für Handwerkerinnen und Handwerker aus Mitgliedsunternehmen der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald kostenfrei.

„Wo Menschen zusammenarbeiten, entstehen Reibungen“, sagt Katja Mayer, Personalberaterin der Kammer in Mannheim. „Konflikte lassen sich zwar nicht vermeiden, aber sie lassen sich steuern und lösen.“ Wer früh erkenne, dass sich eine Konfliktsituation aufbaue, die damit verbundene Dynamik verstehe und konstruktive Lösungswege kenne, sorge für ein stabiles Betriebsklima und erhalte damit die Leistungsfähigkeit seines Teams.

Das Web-Seminar vermittelt praxisnahes Wissen und gebe Betriebs- und Personalchefs praxiserprobte Werkzeuge für den souveränen Umgang mit Konflikten im Führungsalltag an die Hand. Die Teilnehmenden lernen neben typischen Konfliktursachen, wie man Frühwarnsignale erkennt und bestehende Konflikte mithilfe verschiedener Kommunikationstechniken deeskalierend lösen kann. Anhand konkreter Praxisbeispiele entwickeln die Teilnehmenden ein besseres Verständnis für ihre Rolle in Konflikten und gewinnen Sicherheit im Umgang mit schwierigen Situationen. Das Seminar will die Konfliktkompetenz von Führungskräften im Handwerk stärken und zu mehr Klarheit und Gelassenheit beitragen.

Anmeldung zum Seminar ist unter dem entsprechenden Termineintrag im Veranstaltungskalender auf der Website der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald auf www.hwk-mannheim.de möglich.

Unterstützung in Personalfragen erhalten Mitgliedsbetriebe der Handwerksammer bei Personalberaterin Katja Mayer, Telefon 0621 18002-150, E-Mail: katja.mayer@hwk-mannheim.de.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
