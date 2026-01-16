Bevor die Emotionen überborden: Mit Wissensvorsprung die Reibungen im Team auflösen
Online-Seminar stärkt die Konfliktkompetenz von Führungskräften im Handwerk / Praxistipps für den souveränen Umgang mit Konflikten im Betriebsalltag
„Wo Menschen zusammenarbeiten, entstehen Reibungen“, sagt Katja Mayer, Personalberaterin der Kammer in Mannheim. „Konflikte lassen sich zwar nicht vermeiden, aber sie lassen sich steuern und lösen.“ Wer früh erkenne, dass sich eine Konfliktsituation aufbaue, die damit verbundene Dynamik verstehe und konstruktive Lösungswege kenne, sorge für ein stabiles Betriebsklima und erhalte damit die Leistungsfähigkeit seines Teams.
Das Web-Seminar vermittelt praxisnahes Wissen und gebe Betriebs- und Personalchefs praxiserprobte Werkzeuge für den souveränen Umgang mit Konflikten im Führungsalltag an die Hand. Die Teilnehmenden lernen neben typischen Konfliktursachen, wie man Frühwarnsignale erkennt und bestehende Konflikte mithilfe verschiedener Kommunikationstechniken deeskalierend lösen kann. Anhand konkreter Praxisbeispiele entwickeln die Teilnehmenden ein besseres Verständnis für ihre Rolle in Konflikten und gewinnen Sicherheit im Umgang mit schwierigen Situationen. Das Seminar will die Konfliktkompetenz von Führungskräften im Handwerk stärken und zu mehr Klarheit und Gelassenheit beitragen.
Anmeldung zum Seminar ist unter dem entsprechenden Termineintrag im Veranstaltungskalender auf der Website der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald auf www.hwk-mannheim.de möglich.
Unterstützung in Personalfragen erhalten Mitgliedsbetriebe der Handwerksammer bei Personalberaterin Katja Mayer, Telefon 0621 18002-150, E-Mail: katja.mayer@hwk-mannheim.de.