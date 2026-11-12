Auslandspraktikum für Handwerks-Azubis: Jetzt für BeEurope im Frühjahr 2027 bewerben
Das Programm Go.for.europe bietet Auszubildenden aus dem Handwerk die Chance auf ein vierwöchiges Praktikum im europäischen Ausland / Berufserfahrung sammeln und neue Freundschaften knüpfen
Bezuschusst von Erasmus+
Das Programm ermöglicht es Handwerks-Azubis aus Baden-Württemberg, vier Wochen lang in einem Betrieb im europäischen Ausland praktische Erfahrungen im eigenen Berufsfeld zu sammeln. Die Entsendungen finden in Kleingruppen statt. Neben dem Praktikum umfasst das Angebot einen Sprach- und Kulturkurs, die Organisation von Reise und Unterkunft sowie eine fachliche Vor- und Nachbereitung. Die Teilnehmenden erhalten zudem das anerkannte Zertifikat „Europass Mobilität". Der Auslandsaufenthalt wird durch das EU-Berufsbildungsprogramm Erasmus+ bezuschusst. Der Eigenanteil für die Auszubildenden liegt je nach Zielland zwischen 100 und 300 Euro.
Berufliche Kompetenz gewinnen
„Ein Auslandspraktikum ist für junge Handwerkerinnen und Handwerker eine einzigartige Gelegenheit, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln", sagt Rosemarie Sauer vom Geschäftsbereich Berufsbildung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Die Auszubildenden lernen eine neue Arbeitskultur kennen, stärken ihre sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen und gewinnen an beruflicher Selbstständigkeit. Davon profitieren sie selbst ebenso wie ihre Ausbildungsbetriebe in unserer Region."
Konkret stehen folgende Ziele zur Auswahl: Wien mit Start am 14. Februar 2027, Carlow in Irland ab dem 21. Februar, Valencia ab dem 21. März, Tralee in Irland ab dem 28. März, Brescia ab dem 24. April sowie Turku in Finnland ab dem 25. April 2027. Die Unterbringung erfolgt je nach Standort in Gastfamilien, Wohngemeinschaften oder Studentenwohnheimen.
Letzte Chance zur Bewerbung nutzen
Für die Gruppen nach Wien und Carlow ist die Bewerbungsfrist nur noch bis zum 15. November 2026 offen. Für alle weiteren Gruppen können sich Interessierte jedoch noch bis zum 10. Januar 2027 bewerben. Teilnehmen können Auszubildende in einer dualen Handwerksausbildung mit Vertrag bei der Handwerkskammer, die volljährig sind und sich mindestens im zweiten Ausbildungsjahr befinden. Auch Junggesellinnen und Junggesellen im ersten Jahr nach dem Ausbildungsabschluss mit laufendem Beschäftigungsverhältnis sind zugelassen. Voraussetzung ist ein Wohn- oder Betriebssitz in Baden-Württemberg sowie die bezahlte Freistellung durch Ausbildungsbetrieb und Berufsschule.
Bewerbungen sind ausschließlich digital über das Online-Formular auf der Programmwebsite einzureichen. Weitere Informationen und die aktuellen Gruppenausschreibungen finden Interessierte unter www.goforeurope.de/.... Bei Fragen steht die E-Mail-Adresse gfe@handwerk-international.de zur Verfügung. Bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald hilft auch Rosemarie Sauer, Telefon 0621 18002-131, E-Mail: rosemarie.sauer@hwk-mannheim.de.