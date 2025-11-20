Kontakt
Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald B 1 1-2 68159 Mannheim, Deutschland http://www.hwk-mannheim.de
Ansprechpartner:in Herr Sebastian Haberling +49 621 18002171
Aufstiegs-BAföG unterstützt auch im Handwerk bei beruflicher Weiterqualifizierung

Austausch zwischen Handwerkskammer und Amt für Ausbildungsförderung – Experten unterstützten bei Fragen und Antragstellung

Um angehende Meisterinnen und Meister auf ihrem Weg noch besser unterstützen und in Fragen zu Fördermöglichkeiten unterstützen zu können, trafen sich Vertreter des Geschäftsbereichs Meisterprüfung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zum Erfahrungsaustausch mit dem Amt für Ausbildungsförderung der Stadt Mannheim. Dieses ist zuständig für die Förderung über das sogenannte „Aufstiegs-BAföG“ nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, das Fachkräfte unterstützt, die sich beruflich weiterqualifizieren möchten – zum Beispiel durch eine Meisterfortbildung.

Voraussetzungen der Förderung

Gefördert werden unter anderem Fortbildungen, die eine abgeschlossene Erstausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation voraussetzen und die auf eine öffentlich-rechtliche Prüfung, zum Beispiel nach der Handwerksordnung, vorbereiten. Die Fortbildung muss hierbei über dem Niveau einer Gesellen- oder Berufsfachschulprüfung, aber unter dem Niveau eines Master-Hochschulabschlusses liegen. „Wir empfehlen, den Antrag noch vor Beginn der Fortbildung zu stellen“, sagt Alexander Dirks, Leiter des Geschäftsbereichs Meisterprüfung bei der Handwerkskammer in Mannheim.

Unterlagen der Kammer erforderlich

Das Amt für Ausbildungsförderung ist zuständig und berät auch. Allerdings werden relevante Formblätter, die zur Antragstellung benötigt werden, von der Handwerkskammer bereitgestellt. Das „Formblatt B“ wird von der Fortbildungsstätte ausgefüllt – bei der Handwerkskammer in Mannheim demnach vom Bildungsservice. Das „Formblatt Z“ ist über die Prüfungsstelle, also über den Geschäftsbereich Meisterprüfung der Handwerkskammer, abzuwickeln. Darüber hinaus gibt es das „Formblatt M“, das als Bestätigung der Prüfungsstelle für Verbrauchsmaterialen benötigt wird. Förderwürdig sind durch das Aufstiegs-BAföG die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, Materialkosten und ein Zuschuss für den Lebensunterhalt bei einer Vollzeitfortbildung.

Kontakt für weitere Informationen ist der Geschäftsbereich Meisterprüfung bei der Handwerkskammer in Mannheim, E-Mail: meisterpruefung@hwk-mannheim.de.

