Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1067711

Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald B 1 1-2 68159 Mannheim, Deutschland http://www.hwk-mannheim.de
Ansprechpartner:in Frau Marina Litterscheidt +49 621 18002104
Logo der Firma Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Arbeiten neu denken: Webseminar zeigt, wie New Work Führung und Kultur verändert

Online-Veranstaltung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald am 4. August 2026 – Wandel der Arbeitswelt bewusst gestalten und gangbare Leitlinien entwickeln

(lifePR) (Mannheim, )
Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald kündigt für Dienstag, 4. August 2026, von 11 bis 12 Uhr ein Webseminar zum Thema „Arbeiten neu denken – wie New Work Führung und Unternehmenskultur neu ausrichten kann“ an. Die Online-Veranstaltung richtet sich insbesondere an Führungskräfte, Personalverantwortliche und Inhaber von Handwerksbetrieben in der Region.

Wandel selbst gestalten

Im Mittelpunkt des Seminars steht der tiefgreifende Wandel der Arbeitswelt. Flexible Arbeitsmodelle, veränderte Erwartungen an Führung und ein neues Verständnis von Unternehmenskultur stellen auch Handwerksbetriebe vor die Aufgabe, Strukturen und Werte zu überprüfen. „New Work ist im Handwerk längst Realität, etwa wenn Teams eigenverantwortlicher arbeiten oder Arbeitszeiten flexibler gestaltet werden“, sagt Katja Mayer, Personalberaterin der Handwerkskammer in Mannheim. Es gehe darum, diesen Wandel bewusst zu gestalten und dafür klare Leitlinien zu entwickeln.

Vom Entscheider zum Ermöglicher

Das Webseminar, das in Zusammenarbeit mit Horizont Handwerk durchgeführt wird, vermittelt zentrale Prinzipien und Werte des Konzepts New Work. Anhand praktischer Beispiele aus dem Handwerk wird gezeigt, wie sich die Rolle von Führungskräften vom reinen Entscheider hin zum Ermöglicher entwickelt und wie Vertrauen, Sinnorientierung und Selbstverantwortung im Betriebsalltag gefördert werden können. „Viele Betriebe suchen nach Wegen, Motivation und Bindung ihrer Mitarbeitenden zu stärken“, so Katja Mayer. „Eine konsequent gelebte Unternehmenskultur kann hier ein wichtiger Faktor für Innovation, Qualität und Resilienz sein.“

Kammer unterstützt

Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist nach vorheriger Anmeldung möglich. Interessierte Führungskräfte und Personalverantwortliche aus Handwerksbetrieben erhalten im Seminar konkrete Anregungen, wie sich durch angepasste Führung und eine klar gestaltete Unternehmenskultur Verbesserungen im Betrieb umsetzen lassen und welche Unterstützungsangebote die Handwerkskammer bereithält.

Anmeldung über den entsprechenden Termineintrag im Veranstaltungskalender auf der Website der Handwerkskammer unter www.hwk-mannheim.de/.... Kontakt zu Personalberaterin Katja Mayer per E-Mail: katja.mayer@hwk-mannheim.de.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.