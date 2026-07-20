Arbeiten neu denken: Webseminar zeigt, wie New Work Führung und Kultur verändert
Online-Veranstaltung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald am 4. August 2026 – Wandel der Arbeitswelt bewusst gestalten und gangbare Leitlinien entwickeln
Wandel selbst gestalten
Im Mittelpunkt des Seminars steht der tiefgreifende Wandel der Arbeitswelt. Flexible Arbeitsmodelle, veränderte Erwartungen an Führung und ein neues Verständnis von Unternehmenskultur stellen auch Handwerksbetriebe vor die Aufgabe, Strukturen und Werte zu überprüfen. „New Work ist im Handwerk längst Realität, etwa wenn Teams eigenverantwortlicher arbeiten oder Arbeitszeiten flexibler gestaltet werden“, sagt Katja Mayer, Personalberaterin der Handwerkskammer in Mannheim. Es gehe darum, diesen Wandel bewusst zu gestalten und dafür klare Leitlinien zu entwickeln.
Vom Entscheider zum Ermöglicher
Das Webseminar, das in Zusammenarbeit mit Horizont Handwerk durchgeführt wird, vermittelt zentrale Prinzipien und Werte des Konzepts New Work. Anhand praktischer Beispiele aus dem Handwerk wird gezeigt, wie sich die Rolle von Führungskräften vom reinen Entscheider hin zum Ermöglicher entwickelt und wie Vertrauen, Sinnorientierung und Selbstverantwortung im Betriebsalltag gefördert werden können. „Viele Betriebe suchen nach Wegen, Motivation und Bindung ihrer Mitarbeitenden zu stärken“, so Katja Mayer. „Eine konsequent gelebte Unternehmenskultur kann hier ein wichtiger Faktor für Innovation, Qualität und Resilienz sein.“
Kammer unterstützt
Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist nach vorheriger Anmeldung möglich. Interessierte Führungskräfte und Personalverantwortliche aus Handwerksbetrieben erhalten im Seminar konkrete Anregungen, wie sich durch angepasste Führung und eine klar gestaltete Unternehmenskultur Verbesserungen im Betrieb umsetzen lassen und welche Unterstützungsangebote die Handwerkskammer bereithält.
Anmeldung über den entsprechenden Termineintrag im Veranstaltungskalender auf der Website der Handwerkskammer unter www.hwk-mannheim.de/.... Kontakt zu Personalberaterin Katja Mayer per E-Mail: katja.mayer@hwk-mannheim.de.