500 Euro für die Klassenkasse: Handwerk ausprobieren und mit etwas Glück gewinnen

„Auf die Köpfe, fertig, los!“ heißt es bei den Kraftfahrzeugmechatronikern. Die Aufgabe: Zylinderkopfdichtungen wechseln

Motto bei den Feinwerk- und Zerspanungsmechanikern: „Deine Span(n)ende Zukunft“ – hier muss man sich mit Koordinatensystemen auskennen

„Fall aus dem Raster!“ fordern die Maler und Lackierer

Stromkreise zu einem funktionierenden Klingelsystem steckt man bei den Elektronikern

Ab in die Blackbox geht es bei den Anlagenmechanikern für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik – mit Gefühl kommt man hier weiter

Zur „Teig-Challenge“ laden die Bäcker

Beim „RoboCup“ der Orthopädietechnik-Mechaniker und Orthopädieschuhmacher darf jeder ganz ohne schlechtes Gewissen „Hochstapler“ sein

Einen Draht zur Zahntechnik bekommt man bei den Zahntechnikern

„Hau dich!“ heißt es bei den Steinmetzen und Steinbildhauern – und zwar ohne, dass es wehtut

Ein kleines Kunstwerk entsteht bei den Stuckateuren

Kleine Mosaike legen und sogar mit nach Hause nehmen darf man bei den Fliesen-, Platten- und Mosaiklegern

Arbeiten mit Holz entstehen bei den Schreinern

Die Zimmerer fragen wichtige Skills für ihren Beruf ab

Bei den Schornsteinfegern geht es auf die Slackline

Und die Fahrzeuglackierer setzen den Teilnehmenden die VR-Brille auf, was Fahrzeuglackieren zum gefühlten Live-Erlebnis macht

Mitmachen, Spaß haben, Handwerksberufe entdecken und dann auch noch gewinnen! Dieses Erlebnis verspricht die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bei ihrem Auftritt auf der Jobs for Future. Vom 20. bis 22. Februar 2025 bespielt sie gemeinsam mit Innungen und Handwerksbetrieben die größte Standfläche auf der Ausbildungsmesse in der Mannheimer Maimarkthalle – zu finden direkt am Eingang (Standnummern 100 und 101).„Bei uns kann man praktische Einblicke in Handwerksberufe gewinnen und findet für jede Frage den richtigen Ansprechpartner“, sagt Leonard Kopp, Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberater der Handwerkskammer in Mannheim. Das allein sei schon ein Gewinn für alle, die sich inmitten der Berufsorientierung befinden und Licht im Dunkel der tausend Möglichkeiten brauchen, doch das Gewinnversprechen betrifft wortwörtlich auch lukrative Preise: Schulklassen aus dem Kammergebiet, also Schulen aus den Stadtkreisen Mannheim und Heidelberg oder den Landkreisen Rhein-Neckar und Neckar-Odenwald, können nämlich am Wettbewerb der Handwerkskammer teilnehmen und bei den Mitmachmachaktionen an den Handwerksständen nicht nur Berufe und eigene Talente entdecken, sondern Bares für ihre Klassenkasse gewinnen.Und so geht’s: Teilnahmeschein am Stand der Handwerkskammer besorgen, alle Aussteller im Handwerker-Areal besuchen, Aufgaben bei den Mitmach-Aktionen lösen und dafür Stempel einkassieren. Die Klasse, die am Ende die meisten Stempel gesammelt hat, erhält ein Preisgeld in Höhe von 500,- Euro. Für die Zweitplatzierten gibt es 250,- Euro; auf Rang drei winken immer noch 100,- Euro. Und damit nicht genug: Die Gewinne werden am 28. März 2025 feierlich auf der Veranstaltung „Handwerk im Rampenlicht“ in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald überreicht. Ein „Goldenes Ticket“, das zu einem Essen am Foodtruck des Nachwuchs-Handwerker-Events berechtigt, gibt’s für alle Klassenmitglieder noch obendrauf. Ein solches können übrigens auch junge Leute gewinnen, die nicht im Klassenverbund die Mitmach-Aktionen am Handwerker-Stand auf der Jobs for Future absolvieren, sondern alleine auf Stempel-Jagd gehen. Insgesamt 400 Goldene Tickets verlost die Handwerkskammer unter den Besten.„Wir zeigen einen vielfältigen Querschnitt durch Handwerksberufe und bieten überall die Möglichkeit zum Ausprobieren und Mitmachen an“, sagt Leonard Kopp. Darüber hinaus steht das Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer für Fragen zur Verfügung. Wer also etwas zu einem der Handwerksberufe wissen möchte, die nicht auf der Jobs for Future präsent sind, bekommt am Stand der Kammer alle benötigten Informationen. Denn auch, wenn es der größte Stand in der Maimarkthalle ist – für 130 Ausbildungsbildungsberufe, die das Handwerk bietet, ist selbst er zu klein.Beratung rund um die Ausbildung im Handwerk bei der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de . Viele Infos sind auch auf der Website zur regionalen Ausbildungskampagne der Kammer auf www.handwerk-das-isses.de zu finden.