Flensburger Herbstwoche mit der RubiX

Diese Woche sind wir mit der Rubix bei der Flensburger Fördewoche gestartet und konnten bei bestem spätsommerlichen Wetter unsere letzte Regatta der diesjährigen Saison segeln.



Nachdem die Rubix bereits am vorherigen Wochenende nach Glücksburg in der Flensburger Förde überführt wurde, konnten wir Donnerstag gemütlich am Nachmittag eintrudeln.Zwischen letzten Regattavorbereitungen und gemeinsamem Vorbereiten des Abendessens stimmten wir uns so langsam auf die kommenden Regattatage ein.



Am Freitag früh startete es für uns dann mit dem Nospa Cup und wir konnten alle drei geplanten Wettfahrten gut bestreiten. Wir segelten bei mäßigem Wind Up and Downs und hatten trotz eines kleinen Regattafeldes viel Freude. Aufgrund der zahlreichen Manöver und Segelwechsel und drehendem Wind hatten wir reichlich zu tun und konnten uns gut in unsere Positionen an Bord einfinden. Der Abend klang dann gemütlich im Restaurant mit Blick auf die Förde aus, bevor es in die Koje ging, um fit für den darauffolgenden Tag zu sein.



Am Samstag früh starteten wir in einer leicht neu zusammengesetzten Crew beim Flensburger Pilsner Cup und segelten einmal die Flensburger Förde hinaus und wieder zurück nach Glücksburg, wo das Ziel direkt vor der Mole lag. Gestartet wurde mit allen Gruppen gemeinsam und trotz eines ausbaufähigen Startes fanden wir schnell in unseren Rhythmus und begannen mit unserem Überholkurs. So konnten wir uns aufgrund kluger taktischer Entscheidungen, toller Teamarbeit mit einem guten Bootsspeed Stück für Stück voranarbeiten. Am Ende ersegelten wir einen neunten Platz und waren alle sehr zufrieden mit diesem Ergebnis!



Als Abschluss des gelungenen Segeltages gab es noch ein vom FSC organisiertes Abendessen und eine anschließende ausgelassene Party.



Am nächsten Morgen hieß es dann Abschiednehmen, und ein Teil unserer Crew segelte dann die Rubix zurück nach Kiel, wo sie schon bald ihren Weg zurück nach Hamburg aufnimmt, um ins Winterlager zu kommen.



Das verlängerte Wochenende war für uns ein sehr gelungener Regattaabschluss dieser Segelsaison.

Aus diesem Anlass danken wir euch allen, die uns dies ermöglichen und uns auf vielfältige Weise unterstützen. Wir freuen uns bereits jetzt auf die kommende Saison!



Team Rubix

(lifePR) (