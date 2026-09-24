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Dirk Thalheim und Stephanie Brix segeln beim Finale in Belgien auf Platz zwei

(lifePR) (Hamburg, )
Der Hamburger Segel-Club hat den Heinz Kettler Deutschland Cup 2026 als Gesamtzweiter abgeschlossen. Beim Saisonfinale im belgischen Bütgenbach segelten Dirk Thalheim und Stephanie Brix auf den zweiten Platz und sicherten sich damit zugleich Rang zwei in der Gesamtwertung der Saison.

Den Spieltag und die Gesamtwertung gewann das SALTO SAILING Team Norway mit Stian Kristiansen und Elliot Finnestrand. Dritter des Finales wurde Team Sophia mit dem Skipper Calle Sibbert und der erst zehnjährigen Seglerin Sophia Hein.

Damit zeigt das Finale in Ostbelgien zugleich, was den Heinz Kettler Deutschland Cup auszeichnet: Alle Crews treten in einer gemeinsamen Wertung gegeneinander an, unabhängig von Art oder Ausmaß einer Behinderung. Gesegelt wird in denselben Booten, auf demselben Regattakurs und unter denselben Bedingungen.

Kurzbericht: Stefan Käshammer

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