Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053478

Hänssler in der SCM Verlagsgruppe GmbH Max-Eyth-Str. 41 71088 Holzgerlingen, Deutschland http://www.haenssler.de
Ansprechpartner:in Herr Jürgen Asshoff 0230293093781
Logo der Firma Hänssler in der SCM Verlagsgruppe GmbH

Paul Gerhardt - seine Worte spenden auch heute noch Trost

Eine Biografie zum 350. Todestag des größten deutschen Kirchenlieddichters

(lifePR) (Holzgerlingen, )
Paul Gerhardt ist der bekannteste deutsche Kirchenlieddichter – und das seit sehr langer Zeit. Keinem anderen ist es in dreieinhalb Jahrhunderten gelungen, ihm diesen Rang streitig zu machen. Am 27. Mai 2026 jährt sich sein Todestag zum 350. Mal. Aus diesem Anlass erscheint bei Hänssler der Relaunch der Biografie „Du meine Seele, singe!" von Erika Geiger – eine sachlich fundierte, aber lebendig erzählte Lebensgeschichte, die Gerhardt als Prediger, Poet und Mensch zeigt.

Paul Gerhardt (1607–1676) lebte in einer Zeit extremer Erschütterungen: Der Dreißigjährige Krieg prägte seine Kindheit und Jugend, vier seiner Kinder und seine Ehefrau starben früh. Und dennoch schrieb er Lieder voller Trost und Gottvertrauen – Texte, die bis heute in Gesangbüchern stehen und Menschen in Krisenzeiten begleiten. „Du, meine Seele, singe" ist eines seiner bekanntesten – und zugleich das Leitmotiv dieses Buches.

Doch wer war dieser Mensch wirklich? Erika Geiger, Germanistin und erfahrene Biografin, nähert sich dieser Frage mit historischem Tiefgang. Die Quellenlage ist dünn: kein Tagebuch, kaum persönliche Briefe, das älteste Porträt wohl erst nach seinem Tod entstanden. Was bleibt, sind Kirchenbücher, Schulakten, Ratsprotokolle – und natürlich die Lieder selbst. Aus diesem Material fügt Geiger ein Lebensbild zusammen, das tief in die Zeitgeschichte eintaucht und zugleich den Menschen hinter den Versen sichtbar macht.

Die Biografie richtet sich an alle, die geistliche Tiefe und historische Einordnung schätzen – und ist damit weit über ein rein kirchliches Publikum hinaus von Bedeutung. „Du meine Seele, singe!" ist mehr als eine Biografie. Es ist eine Einladung, Paul Gerhardt neu zu entdecken – als Zeitzeuge einer zerrissenen Epoche und als Dichter, der es verstand, in einfachen, klaren Worten das auszudrücken, was Menschen bewegt: Angst und Hoffnung, Klage und Dank.

Hänssler in der SCM Verlagsgruppe GmbH

Hänssler – Orientierung für Menschen, die ihren Glauben leben

Hänssler ist eine Buchmarke mit klarem Profil: Sie richtet sich an Menschen, die ihren christlichen Glauben nicht nur privat pflegen, sondern aktiv und zeitgemäß gestalten wollen. Im Mittelpunkt stehen Bücher, die praktische Orientierung bieten – für den Alltag, die Familie und die Gemeinschaft.

Was Hänssler von anderen christlichen Buchmarken unterscheidet: Die Autoren kommen aus unterschiedlichen kirchlichen Traditionen und Prägungen, teilen aber eine gemeinsame Grundlage – das Evangelium von Jesus Christus. Das macht das Programm anschlussfähig über konfessionelle Grenzen hinweg, vom evangelikalen Milieu bis hin zu traditionsbewussten Lesern aus den Landeskirchen.

Das Programm setzt auf Authentizität: Geschichten von Menschen, die ihren Glauben im echten Leben erproben, stehen dabei ebenso im Vordergrund wie fundierte Sachbücher zu Fragen, die viele beschäftigen: Sinn, Werte, Orientierung, Gemeinschaft. Hänssler versteht sich als Plattform für einen Glauben, der nicht weltfremd ist, sondern mitten in der Gesellschaft verortet bleibt.

Hänssler ist eine Marke der SCM Verlagsgruppe und steht für verlegerische Qualität, die auch außerhalb christlicher Milieus wahrgenommen wird.

Erika Geiger
Du, meine Seele, singe
Paul Gerhardt - Prediger und Poet

Gebunden, 13,5 × 21,5 cm, 192 S.
Nr. 396.303
ISBN: 978-3-7751-6303-3
€ 18,-/€[A] 18,60/CHF 24,30*
Hänssler

Erschienen: 2. Februar 2026
Auch als E-Book verfügbar
----------------------------------

Über die Autorin:
ERIKA GEIGER (Jahrgang 1937) studierte klassische Philologie und Germanistik und hatte einen Lehrauftrag für Neutestamentliches Griechisch an der Fachhochschule für Religionspädagogik in München. Sie schrieb mehrere Biografien und wurde 2002 mit dem Argula–von–Grumbach–Preis der Ev.–Luth. Kirche in Bayern ausgezeichnet.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.