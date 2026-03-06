Paul Gerhardt - seine Worte spenden auch heute noch Trost

Paul Gerhardt ist der bekannteste deutsche Kirchenlieddichter – und das seit sehr langer Zeit. Keinem anderen ist es in dreieinhalb Jahrhunderten gelungen, ihm diesen Rang streitig zu machen. Am 27. Mai 2026 jährt sich sein Todestag zum 350. Mal. Aus diesem Anlass erscheint bei Hänssler der Relaunch der Biografie „Du meine Seele, singe!" von Erika Geiger – eine sachlich fundierte, aber lebendig erzählte Lebensgeschichte, die Gerhardt als Prediger, Poet und Mensch zeigt.



Paul Gerhardt (1607–1676) lebte in einer Zeit extremer Erschütterungen: Der Dreißigjährige Krieg prägte seine Kindheit und Jugend, vier seiner Kinder und seine Ehefrau starben früh. Und dennoch schrieb er Lieder voller Trost und Gottvertrauen – Texte, die bis heute in Gesangbüchern stehen und Menschen in Krisenzeiten begleiten. „Du, meine Seele, singe" ist eines seiner bekanntesten – und zugleich das Leitmotiv dieses Buches.



Doch wer war dieser Mensch wirklich? Erika Geiger, Germanistin und erfahrene Biografin, nähert sich dieser Frage mit historischem Tiefgang. Die Quellenlage ist dünn: kein Tagebuch, kaum persönliche Briefe, das älteste Porträt wohl erst nach seinem Tod entstanden. Was bleibt, sind Kirchenbücher, Schulakten, Ratsprotokolle – und natürlich die Lieder selbst. Aus diesem Material fügt Geiger ein Lebensbild zusammen, das tief in die Zeitgeschichte eintaucht und zugleich den Menschen hinter den Versen sichtbar macht.



Die Biografie richtet sich an alle, die geistliche Tiefe und historische Einordnung schätzen – und ist damit weit über ein rein kirchliches Publikum hinaus von Bedeutung. „Du meine Seele, singe!" ist mehr als eine Biografie. Es ist eine Einladung, Paul Gerhardt neu zu entdecken – als Zeitzeuge einer zerrissenen Epoche und als Dichter, der es verstand, in einfachen, klaren Worten das auszudrücken, was Menschen bewegt: Angst und Hoffnung, Klage und Dank.

(lifePR) (