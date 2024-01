Zuverlässiger Partner in dynamischen Zeiten

Häfele auf der Holz-Handwerk 2024

Häfele hat sich vom geschätzten Fachanbieter für Beschlagtechnik, Beleuchtung und elektronische Schließsysteme konsequent weiterentwickelt. Heute unterstützt das Unternehmen das Handwerk umfassend bei der Planung und Umsetzung von Projekten. Häfele denkt Produkte als Lösungen und hat es sich zur Aufgabe gemacht – gerade in herausfordernden Zeiten, die geprägt sind von Themen wie Digitalisierung, Fachkräftemangel und wirtschaftlichen Unsicherheiten – ein verlässlicher Partner für das Handwerk zu sein. Dazu gehört es auch, Arbeits- und Planungsprozesse gemeinsam mit seinen Kunden zu optimieren. Wie Schreiner und Tischler von den Häfele Innovationen profitieren können, zeigt das Unternehmen vom 19.- 22. März in Halle 12 an Stand 602 im Rahmen der Holz-Handwerk 2024 in Nürnberg.



Auf einer Fläche von mehr als 550 m² zeigt Häfele die gesamte Bandbreite des Häfele Sortiments. Von Häfele Klassikern wie Beschlägen oder Möbelgriffen in innovativen Ausführungen, über genau durchdachte Schließlösungen bis hin zu einem umfassenden Konnektivitätsangebot und begleitenden Serviceleistungen stellt Häfele wichtige Fokus- und Trendthemen in speziell eingerichteten Bereichen vor. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Thema Beleuchtung.



Chance Licht – Häfele lanciert „Häfele Lighting“



Die von Häfele bereitgestellten Lösungen ermöglichen es Schreinern und Tischlern, zusätzlichen Nutzen für ihren Bauherrn zu schaffen und Umsätze zu steigern. Dafür lohnt es sich zu wissen: Wo kann ich Lichtquellen in meinem Möbel platzieren? Wie verbaue ich die Lichtquellen im Möbel und im Raum und verbinde sie miteinander? Was macht die Beleuchtung mit der Oberfläche meines Möbels? Wie schaffe ich mit Licht Atmosphäre im Raum? Und schließlich: Wie kann mein Kunde die Beleuchtung einfach bedienen? Diese Fragen beantworten die neuen Service+ Angebote von Häfele in den Bereichen Licht-Wissen und -Planung. Auf der Holz-Handwerk führen Häfele Licht-Experten das Fachpublikum anschaulich und mit konkreten Beispielen durch das Thema.



Integrierte Lichtprodukte und Konnektivität



Häfele präsentiert im Rahmen der Messe auch neue Produkte, die die Gestaltungsmöglichkeiten mit Licht erweitern und die Anwenderfreundlichkeit unterstützen. So zum Beispiel One Cable, das Licht aus dem Möbel in den Raum bringt, und unter anderem interessante Lösungen für Kücheninseln möglich macht. Oder das neue, flexible Regalsystem Modu³. Es verfügt über eine in den Korpus integrierte, bandförmige LED-Beleuchtung – unsichtbar verkabelt und intelligent vernetzbar mit Connect Mesh. Seine Connect Mesh App hat Häfele zur Holz-Handwerk komplett überarbeitet. Sie hat in ihrer Version 2.0 nun hilfreiche neue Funktionen und ein völlig neues Look and Feel.



Vorfreude auf den Austausch mit Häfele Partnern



Über das Thema Beleuchtung hinaus sind auch alle anderen Produktbereiche von Häfele auf der Holz-Handwerk zu finden. Zahlreiche, spannende Häfele Neuheiten erwarten die Besucher – das Unternehmen blickt dem Dialog dazu mit Schreinern und Tischlern mit Spannung entgegen.



„Wir freuen uns auf die Holz-Handwerk 2024, wieder zum Frühlingsbeginn. Für uns ist es nach wie vor das große Branchen-Treffen, mit einzigartigem Messe-Feeling, um den gemeinsamen Austausch mit unseren Partnern zu stärken“, so Gregor Riekena, Vorsitzender der Geschäftsleitung.